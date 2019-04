von Doris Eichkorn

Der Jahresrückblick der Zizenhauser Feuerwehrleute bei ihrer Jahresversammlung war von großer Abwechslung geprägt. Abteilungskommandant Sven Bernhard konnte auf sein erstes abgelaufenes Jahr als Kommandant zurückblicken.

Derzeit gibt es 20 Aktiven Mitglieder – 18 Männer und zwei Frauen -, vier Mitglieder in der Alterswehr und ein jugendliches Mitglied – mit diesem Mitgliederstand wolle er es noch nicht gut sein lassen, erklärte Bernhard. Sein Ziel, die Mannschaftsstärke weiter auszubauen, sprach er deutlich an.

Kommandant will Zahl der Mitglieder erhöhen

Mit 23 Proben im vergangenen Jahr, wovon vier gemeinsam mit der Nachbarwehr Hoppetenzell bgehalten wurden, und insgesamt zehn Einsätzen hatte man in Zizenhausen einen gut gefüllten Terminkalender. In drei Fällen handelte es sich um Brandeinsätze, und in sieben Fällen wurde sogenannte Technische Hilfe geleistet.

Im vergangenen Jahr gab es keine Unwettereinsätze, wie in den Jahren zuvor, als Starkregen das Dorf aufgrund seiner topographischen Lage stark getroffen hatten.

Ringen um Investitionen in die Feuerwehr

Auch Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz war am Versammlungsabend anwesend. Er hatte nicht nur lobende Worte für die Zizenhauser parat, sondern goss auch etwas Wehmut in die Runde, als er die Bedarfsplanung ansprach, also sozusagen den städtischen Investitionsplan für die Feuerwehren. Diese war mit den einzelnen Verantwortlichen in den Reihen der städtischen Feuerwehr ausgearbeitet und besprochen worden.

Aber auch Daniel Traber betonte, dass manche Investition in puncto Feuerwehr noch einmal aufgeschoben werden müsse. Er hoffe stark darauf, dass der Stadtrat die Wichtigkeit der Feuerwehr anerkenne und keine weiteren Kürzungen mehr vorgenommen würden.

Komplimente vom Ortsvorsteher

Er lobte die im vergangenen Jahr getätigte Mitgliederwerbung mittels Bauzaunbannern und kündigte an, dass auch im kommenden Jahr mittels weitere Mitstreiter angeworben werden sollen. Schriftführer Rainer Winkler sprach über die Einsatzstatistik und gab auch Einblicke in das sehr gesellige und familiäre Leben der Abteilung. So traf man sich beispielsweise zum gemeinsamen Kegeln oder zum Sauerkrautessen.

Unverzichtbar, nicht nur in ihrer Funktion im Dienst, so beschrieb auch Ortsvorsteher Michael Junginger die Zizenhauser Abteilungsfeuerwehr. Denn ohne die Verkehrssicherung bei Prozessionen und Umzügen wie beispielsweise an Fasnacht oder bei kirchlichen Anlässen fehlte ein Stück Sicherheit für die Dorfgemeinschaft.

Kooperationen mit Vereinen

Eben diese Dorfgemeinschaft unterstützen die Feuerwehrleute auch durch die Organisation des Funkenfeuers, für welches sie auch eine Christbaumsammlung organisieren, oder auch bei der Teilnahme an der Dorfweihnacht mit einem Stand. Diese Verbundenheit zu den anderen Vereinen spiegelte auch die Teilnahme von Vertretern anderer Zizenhauser Vereine an der Versammlung. Neben anderen war beispielsweise auch der Vorsitzenden des Narrenvereins, Markus Maurer, dabei.