von SK

Wieder einmal konnte die Freiwillige Feuerwehr Stockach schlimmeres verhindern. Die Abteilung Kernstadt wurde am Samstagabend um 22.11 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Seniorenheim am Osterholz alarmiert. Noch bevor die Feuerwehr vor Ort war, hatte eine Angestellte der Leitstelle per Telefon mitgeteilt, dass es sich um einen bestätigten Brand in einem Zimmer handelte. In dem Zimmer einer 57-jährigen Heimbewohnerin kam es laut Bericht der Polizei zu dem Brand.

Bewohner wurden bereits evakuiert

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die rund 20 Bewohner des Gebäudes bereits durch das Personal evakuiert worden. Der Einsatzleiter habe laut Bericht der Stockacher Feuerwehr von außerhalb des Gebäudes eine brennende Gardine in einem Zimmer sehen.

Einsatzkräfte gehen den Brand routiniert an

Ein Atemschutztrupp ging durch das Gebäude vor die betroffene Zimmertüre. In dem Türrahmen wurde ein Rauchvorhang eingebaut, um den Rauch beim Öffnen der Türe möglichst nur in dem betroffenen Zimmer zu belassen. Gleichzeitig wurden von außerhalb des Gebäudes die Glasscheiben zu dem Brandraum eingeschlagen, damit die Brandgase entweichen konnten. Der im Gebäude befindliche Atemschutztrupp ging daraufhin in das kleine Zimmer vor, dabei wurde ein kleineres Feuer sofort gelöscht. Zur Belüftung wurden die Fenster geöffnet und mit einer Wärmebildkamera wurde nach möglichen Brandstellen in dem Zimmer gesucht.

Brandursache soll laut Bericht der Polizei unerlaubtes Rauchen gewesen sein

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich die Bewohnerin nicht in ihrem Zimmer. Als mögliche Brandursache kommt laut Polizei derzeit fahrlässiger Umgang mit einer Zigarette trotz Rauchverbots durch die Zimmerbewohnerin in Betracht. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro.

Kontrolle nach dem Feuer ist besonders wichtig

Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte nach dem Löschen nochmals in sämtlichen Wohnräumen nach Bewohnern und öffnete die Fenster zur Belüftung. Nachdem der Brand in dem Zimmer gelöscht war, wurden die angrenzenden Räume sowie das Dach auf mögliche Glutnester mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Es waren 26 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Neben der Feuerwehr Stockach war auch der Kreisbrandmeister des Landkreises Konstanz sowie der Rettungsdienst vor Ort. Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Gebäude war bereits durch Übungen bekannt gewesen

Ein großer Vorteil für die Feuerwehr sei es gewesen, so teilt die Feuerwehr weiter mit, dass das Gebäude aufgrund mehrerer Übungen bereits bekannt war. Außerdem konnten sich die bereits durch die Pflegekraft evakuierten Bewohner während des Einsatzes im Speisesaal in einem separaten Gebäude aufhalten. Aufgrund des frühzeitigen Erkennens des Brandes durch die Brandmeldeanlage konnten so schnell die richtigen Schritte eingeleitet werden.