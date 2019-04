Ein Gartenhaus bei Espasingen hat in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Gegen 1.35 Uhr am frühen Sonntagmorgen hat demnach eine Verkehrsteilnehmerin den Brand bemerkt und gemeldet. Die Frau war auf der Bundesstraße 313 zwischen Espasingen und Stockach unterwegs. Feuerwehr und Polizei waren laut der Meldung sofort zur Stelle und fanden das Gartenhaus in Vollbrand vor. Dieses stand in einem Schrebergartengelände im Gewann Häusle-Hag-Ösch. Im Einsatz gewesen seien Feuerwehrleute der Abteilungen Espasingen, Stockach und Winterspüren, so Julian Schmitt, Kommandant der Feuerwehrabteilung Espasingen. Das Feuer sei gegen 5.30 Uhr am Sonntagmorgen gelöscht gewesen, so Schmitt weiter. Danach seien noch Nachlöscharbeiten notwendig gewesen. Etwa 45 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, das Gartenhaus komplett niedergebrannt.

Laut Feuerwehrsprecher Fabian Dreher hätten die Einsatzkräfte die Umgebung vor einem Übergreifen der Flammen schützen können. So sei in der Nähe des brennenden Gebäudes eine Gasflasche gelagert gewesen und auch ein Baum habe gedroht abzubrennen. Außerdem sei die Versorgung mit Löschwasser schwierig gewesen, es habe einen Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen gegeben. Die Polizei ermittelt noch zur Brandursache, wie es in der Polizeimitteilung weiter heißt. Es hätten sich bislang aber keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat ergeben. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Allerdings entstand ein hoher Schaden. Diesen beziffert die Polizei mit knapp 10 000 Euro.