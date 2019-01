Im Fall der Brandstiftung bei einem Supermarkt in Hindelwangen hat die Polizei noch keine Hinweise auf den oder die Täter. Dies sagte Bernd Schmidt, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, auf Anfrage. Bei dem Brand in der Neujahrsnacht hatten unbekannte Täter offenbar einen Feuerwerkskörper in einen Abfalleimer geworfen, der in Brand geriet. Das Feuer weitete sich auf den Unterstand für Einkaufswagen aus, der komplett zerstört wurde. Etwa 50 Einkaufswagen wurden unbrauchbar, der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 20 000 Euro. Manfred Oberle, der Leiter des betroffenen Rewe-Supermarktes, kündigte an, dass die Wagenbox wieder aufgebaut werde. Einen Zeitplan gebe es aber noch nicht. Seit 2010 sei er in Stockach als Supermarktbetreiber aktiv, so etwas sei noch nicht vorgekommen.