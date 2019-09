von SK

Beamte der Bundespolizei haben einen 61-Jährigen verhaftet, der wegen Steuerhinterziehung gesucht wurde. Die Festnahme geschah am Mittwochmorgen durch Zivilfahnder auf einem Campingplatz in Stockach, wie die Bundespolizei mitteilt. Demnach führte ein Hinweis auf die Spur des Mannes. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund vor. Dort war der Mann wegen zweifacher Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 9000 Euro, ersatzweise zu Freiheitsstrafe von 90 Tagen, verurteilt worden. Die Zivilfahnder haben ihn in seinem Wohnwagen auf dem Campingplatz angetroffen. Laut der Mitteilung ließ er sich widerstandslos festnehmen. Da er die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, kam er ins Konstanzer Gefängnis.