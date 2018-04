Stockach Ferienzeit ist in der Stadtbücherei Lesezeit

Die Stockacher Stadtbücherei hat mehr Zulauf, wenn keine Schule ist. Momentan gibt es rund 24 000 Medien verschiedener Art auf zwei Stockwerken.

Gedruckte Bücher sind auch in Zeiten von Internet, DVDs oder E-Books beliebt. Die Zahlen der Stockacher Stadtbücherei zeigen dies: 2017 gab es fast 100 000 Ausleihen. Das ist etwa so viel wie 2002, dem ersten Jahr der Eröffnung nach dem Umzug vom Rathaus ins Alte Forstamt. In den Jahren dazwischen waren die Zahlen zwar teils höher, doch der Zulauf zur Bücherei ist trotzdem sehr gut. Den größten Teil bei den Entleihen machten im Jahr 2017 Jugendbücher mit 36 782 aus. 7800 der Ausleihen im vergangenen Jahr waren Onleihen, also digitale Bücher, die über das Internet heruntergeladen werden können und eine bestimmte Zeit lang lesbar sind.

Die Nutzung der Bücherei habe sich durch die Möglichkeiten des Internets und der Ganztagsschule etwas angeglichen, sagt Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei. Sie sieht die Bücherei als einen sozialen Ort. Schüler kämen zum Beispiel mittags, um zu spielen. Wenn Ferien sind, wie jetzt um Ostern herum, verteile sich der Zulauf etwas anders. "Vormittags ist deutlich mehr los", erzählt Gabriele Gietz. Außerdem kämen in den Ferien auch mehr Väter mit ihren Kindern oder Großeltern mit ihren auswärtigen Enkeln, die bei ihnen in der schulfreien Zeit zu Besuch seien. Von allen Schulferien sei der meiste Betrieb in den Sommerferien, weil es dann den Ferien-Leseclub gebe.

Die Stadtbücherei im Erdgeschoss und dem ersten Stockwerk im Kulturzentrum "Altes Forstamt" hat derzeit rund 24 000 Medien, Internet-Computer und Spielangebote. In der Statistik des Jahres 2017 verzeichnet die Einrichtung 1647 aktive Benutzer. Davon waren 343 jünger als zwölf Jahre und 189 über 60 Jahre alt.