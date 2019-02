Eltern von Grundschülern, die ihre Kinder in den Schulferien betreuen lassen wollen oder müssen, können sich noch für das neue städtische Angebot anmelden. Das sagte Hauptamtsleiter Hubert Walk in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Derzeit gebe es zwölf Anmeldungen, so Walk. Als der Hauptausschuss des Gemeinderats das neue Angebot im Herbst beschloss, war von maximal 20 Plätzen die Rede. Konkret geht es um jeweils eine Woche in den Osterferien, nämlich von Dienstag, 23., bis Freitag, 26. April, und eine Woche in den Pfingstferien, nämlich von Dienstag, 11., bis Freitag, 14. Juni. Eltern können das Angebot für 10 Euro pro Tag ab dem 10. Januar 2019 auch tageweise beim Hauptamt buchen, die Kinder werden garantiert von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr betreut. Zuvor habe es aus verschiedenen Ortsteilen Kritik gegeben, dass das Angebot nicht ausreichend sei, so Walk. Anmeldungen seien möglich, solange es Plätze gebe, allerdings nicht spontan am selben Tag, so Walk auf Nachfrage von Jürgen Kragler (CDU).