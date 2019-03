von Reinhold Buhl

Dorothea Wehinger eröffnete ihr Referat mit einem markanten Satz: "Ob in Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft – Frauen sind in Führungspositionen immer noch in der Minderzahl." Diesem Satz stimmten die anwesenden 30 Frauen und drei Männer in der Buchhandlung am Markt einmütig zu. Schwieriger zu beantworten war dann allerdings die provokante Frage Wehingers: "Wollen oder können die Frauen nicht?"

100 Jahre Frauenwahlrecht und der Stand der Dinge bei der Gleichberechtigung, das war das Thema des Abends.Vorweg gesagt: Der Abend war kein Männer-Bashing, sondern eher eine selbstkritische Auseinandersetzung zu diesem Thema seitens der Frauen.

Großmutter von Katia Mann als Pionierin

Aber der Reihe nach. "Der Weg zum Wahlrecht für Frauen war lang", begann Wehinger ihre Ausführungen, und eigentlich müsste sie zu Beginn Geschehnisse von vor 150 Jahren anführen: Denn bereits 1873 forderte Hedwig Dohm, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin und Großmutter von Katia Mann, in ihren Schriften unmissverständlich das Frauenwahlrecht als Voraussetzung für die Durchsetzung weiterer Rechte.

Dorothea Wehinger (rechts) referiert in der Buchhandlung Bücher am Markt zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Bild: Reinhold Buhl

Sie appellierte an die Frauen, für das Stimmrecht zu kämpfen, denn über das Stimmrecht gehe der Weg der Selbstständigkeit und Ebenbürtigkeit, zur Freiheit und zum Glück der Frau. In einer ihrer zahlreichen Publikationen finde man den Satz: "Die Menschenrechte haben kein Geschlecht" und in ihrer Schrift "Der Frauen Natur und Recht" fordert sie politische Rechte für Frauen bis hin zum Wahlrecht.

Aufruf, unbequem zu sein

Auch soll von ihr der Satz stammen: "Als Kämpfer für Frauenrechte kommt man sich vor wie ein Wiederkäuer." Und sie forderte die Frauen damals auf "unbequem zu sein und bewusst wiederzukäuen". Nach langem, zähen Ringen fanden in Deutschland 1919 die ersten Wahlen für alle statt. Im selben Jahr verstarb Dohm, die die Einführung des Frauenwahlrechts im Januar 1919 noch erlebt hat.

In der anschließenden Diskussion war man sich in vielen Facetten zu dem Thema Gleichberechtigung einig, auch wenn einige Wortmeldungen nicht unwidersprochen blieben.

"Mangelnde Solidarität der Frauen untereinander"

Andrea Alberti, eine Frau der 68er-Bewegung, wohnhaft in Heidelberg und zurzeit zu Gast in Stockach, meinte am Rande der Veranstaltung: "Unsere 68-Bewegung, wo es auch um das Erkämpfen der Frauenrechte ging, ist schlichtweg an mangelnder Solidarität der Frauen untereinander gescheitert."

Die Frauen hätten ihre eigenen persönlichen Interessen mehr im Blick gehabt als das große Ganze, erklärte Alberti, die in ihren jungen Jahren Schlagzeugerin in der ersten deutschen Frauen-Rock-Band namens Dauerwelle war.

Vielen fehlt das Zutrauen

Wehinger sagte, es sei ihr in ihrer Heimatgemeinde Steißlingen nicht gelungen, für die kommende Kommunalwahl weibliche Kandidaten für ihre Partei zu finden. Neben vielen genannten Gründen für die Nicht-Kandidatur der gefragten Frauen – wie keine Zeit, muss mich um die Kinder kümmern, bin schon anderweitig ehrenamtlich tätig – sei der Hauptgrund gewesen, dass sich die Frauen eine Kandidatur nicht zutrauten.

Eine Diskussionsteilnehmerin wollte das nicht ganz so stehen lassen und schilderte eine Situation in einem ländlichen Ort, wo bereits 15 männliche Alt-Gemeinderäte in "verkrusteten Strukturen" im besagten Gremium säßen und sie wolle als Neu-Zugezogene auf die Liste. Das sei ein Unterfangen, das zum Scheitern verurteilt sei, meinte sie.