von Marcel Jud

Es sei ihm peinlich, ganz peinlich, sagte der Mann, der sich vor dem Amtsgericht Stockach wegen Körperverletzung in zwei Fällen verantworten musste. Laut dem Vertreter der Staatsanwaltschaft soll der 48-Jährige, der ohne Anwalt erschienen war, seiner Frau grundlos ins Gesicht geschlagen und sie gewürgt haben. Auch soll er ihr gedroht haben, sie umzubringen. Als sich sein jüngerer Sohn dazwischen stellen wollte, habe er diesen weggeschubst und verletzt. Am Ende wurde das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage vorläufig eingestellt.

Dass er seinen Sohn weggestoßen und verletzt habe, bestritt der Mann ebenso vehement wie die Drohungen gegenüber seiner Frau. Er habe ihr nur deshalb eine Ohrfeige verpasst, weil sie ihn während eines heftigen Streits kurz zuvor geschlagen habe. „Ich habe es genau so gemacht wie sie“, antwortete er Richterin Julia Elsner, als diese ihn zum Tathergang befragte.

Seit seine Frau hier sei, hätten sie immer wieder gestritten. Vor eineinhalb Jahren sei sie mit den beiden gemeinsamen Kindern und seinem Sohn aus erster Ehe nach Deutschland gekommen, wo der Angeklagte bereits seit mehreren Jahren lebt. Sie habe ihn jeden Tag provoziert, sagte der 48-Jährige: „Meine Frau hat begonnen, die Familie kaputt zu machen.“ Um zu beweisen, wie aggressiv sie sei, habe er bei der Vernehmung durch die Polizei das Video einer früheren Auseinandersetzung gezeigt.

Auch am mutmaßlichen Tat-Tag sei es zu einem heftigen Streit gekommen, erzählte der Angeklagte. Angefangen habe alles mit einer Auseinandersetzung zwischen seiner Frau und seinem älteren Sohn über das Essen, die dann eskaliert sei: Seine Frau habe die Mutter seines Sohnes beleidigt und ein Glas zu Boden geworfen, der Sohn eine Tür kaputt geschlagen. Gegen Ende der Auseinandersetzung habe ihn seine Frau ins Gesicht geschlagen und er ihr ebenfalls eine Ohrfeige verpasst.

Er könne beweisen, dass der Streit so verlaufen sei, wie er es erzählte, sagte der 48-Jährige: „Mein älterer Sohn hat alles gefilmt.“ Von dem Video sei aber nur noch eine Audiodatei erhalten, da der Sohn das Video bereits gelöscht hatte. „Ich wollte es eigentlich nicht zeigen, da ich dachte, die Sache sei vorbei, aber jetzt habe ich es dabei“, sagte der Angeklagte.

Das neue Beweismittel müsse zunächst durch die Polizei erhoben werden, stellte die Richterin klar. „Die Verhandlung macht daher mehr Sinn, wenn die Audiodatei gesichert ist“, sagte Julia Elsner. Zudem lasse sich unter Umständen nicht vermeiden, auch die beiden Söhne des Angeklagten zu laden, die den Streit miterlebt hatten. Das könne die Familie aber zusätzlich belasten.

„Es liegt auch nicht fern, dass man das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einstellt“, gab die Richterin zu bedenken. Vor allem, da zwischen mutmaßlichem Täter und Opfer eine räumliche Trennung bestehe. Wie der Angeklagte bestätigte, leben er und seine Frau seit dem Streit getrennt.

Die Richterin entließ schließlich die geladenen Zeugen, bevor sie gehört wurden, darunter auch die Frau des Angeklagten. Julia Elsner wies sie darauf hin, dass eine Verfahrenseinstellung den Vorteil hätte, dass der Sohn nicht vor Gericht erscheinen müsste.

Nachdem Staatsanwaltschaft und Angeklagter der vorläufigen Verfahrenseinstellung zugestimmt hatten, verhängte Richterin Julia Elsner eine Geldauflage von 600 Euro, die der Angeklagte innerhalb von drei Monaten an das Frauenhaus Singen zu zahlen hat. Erfüllt der 48-Jährige die Auflage, wird das Verfahren ganz eingestellt.

Vorläufige Einstellung

Laut Paragraph 153a Strafprozessordnung kann das Gericht ein Verfahren vorläufig einstellen, wenn Staatsanwaltschaft und Angeklagter dem zustimmen. Das Gericht kann dem Angeklagten zudem Auflagen erteilen, „wenn diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld nicht entgegensteht“. Als Auflage kommt etwa eine Wiedergutmachung des verursachten Schadens in Betracht oder die Zahlung eines Geldbetrags an eine gemeinnützige Einrichtung. Erfüllt der Angeklagte die Auflagen, kann die Tat nicht mehr als Vergehen verfolgt werden.