Stockach Familie Schyra investiert 2,7 Millionen Euro: Baubeginn für Fitness-Großprojekt soll im Sommer sein

Y-Fitness in Stockach vervierfacht seine Fläche und heißt ab Herbst 2019 Injoy. Der Familienbetrieb investiert 2,7 Millionen Euro. Die dazugehörige Tennishalle nebenan wird ebenfalls moderner, hat dann aber zugunsten des Fitness-Clubs einen Platz weniger.

Es ist ein Großprojekt für Stockach und Umgebung: Der Familienbetrieb Y-Fitness plant eine Erweiterung und Umstrukturierung des kompakten Fitness-Centers beim Osterholz zu einem großen Club. In Zahlen sieht dies so aus: Für 2,7 Millionen Euro wächst die bisherige Fläche des Fitness-Studios von 300 auf 1200 Quadratmeter und einer der vier Tennisplätze in der angrenzen Halle fällt für den Teil-Neubau weg. Die Halle wird gleichzeitig modernisiert. Am Ende soll es für Fitness und die dazugehörige Tennishalle insgesamt 3600 Quadratmeter Fläche geben. Der geplante Teil-Neubau in Passivhausbauweise ergänzt den bestehenden Gebäude-Komplex aus dem Jahr 1984. Alles werde energetisch und klimatechnisch topmodern, erklärt Architekt Günter Limberger aus Donaueschingen. "Wir wollen nachhaltig bauen und ein Zeichen setzen", sagt Maximilian Schyra, der die Geschäftsführung von seinem Vater und Y.Fitness-Gründer Joachim Schyra übernommen hat.

Die Zahl der Mitglieder liege bei fast 1000. Deshalb platze in Stoßzeiten alles aus den Nähten, erzählt Maximilian Schyra. Mit dem bestehenden Gebäude sei der Betrieb nicht mehr machbar. "Die Ansprüche auf dem Fitness-Markt ändern sich und Platz für Trends ist uns wichtig", sagt er außerdem. Gleichzeitig will der Familienbetrieb seine Qualität erhalten und ausbauen. Alles bleibe in Familienhand, wird aber nach der Erweiterung nicht mehr den Namen Y-Fitness tragen, sondern Injoy heißen. Indem sich das Familienunternehmen der großen Kette anschließe, könnten die 25 Angestellten auch von den Ausbildungsmöglichkeiten profitieren, erläutert Joachim Schyra. "Das Y steht dann am Ende des Namens", sagt der Geschäftsführer Maximilian Schyra mit Augenzwinkern. "Wir sind weiterhin die Eigentümer und die Betreiber."

Es entsteht eine Multifunktionsarena für Alt und Jung

Architekt Günter Limberger nennt den künftigen Gebäudekomplex eine "Multifunktionsarena mit Fitness, Wellness und Tennis". Es solle zum Beispiel eine Sauna geben. Der Fitnessbereich werde in mehrere Trainingswelten aufgeteilt, die auf verschiedenen Altersgruppen ausgerichtet seien. Das jüngste Mitglied sei zwölf, das älteste 92 Jahre alt, erzählt Maximilian Schyra: "Wir wollen die Trainingswelten so aufbauen, dass sich alle wohlfühlen." Der Eingang über eine Rampe bei den Parkplätzen führt künftig auf die Ebene mit dem Trainingsbereich. Im unteren Stock werden Wellness, Umkleiden und Technik sein. Die Gastronomie gibt es weiterhin. Der Planungsausschuss der Stadt hat den Plänen in seiner jüngsten Sitzung bereits zugestimmt.

Gemeinsam mit Günter Limberger hat Familie Schyra in den vergangenen drei Jahren an verschiedenen Varianten überlegt und zwischenzeitlich auch einen Neubau an komplett anderer Stelle in Erwägung gezogen. Doch am Ende sei klar gewesen: "Der beste Ort für die Vergrößerung ist genau hier", sagt Maximilian Schyra. Dabei gehen die Betreiber und der Architekt auf die Entwicklungen bei Sport und Fitness ein: Die Nutzung des Tennisangebots sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen, die Nachfrage nach Fitness-Angeboten oder auch Rehasport habe sehr stark zugenommen. "Wir erweitern den Fitness-Bereich deutlich und verbessern das Tenniserlebnis auf den drei Plätzen, die bleiben", fasst Maximilian Schyra zusammen. Joachim Schyra ergänzt: "Wir wollen dem Bedarf gerecht werden." Die Tennisspieler können später auch von den größeren Umkleiden und dem Wellnessbereich profitieren.

Und wann geht es mit der Baustelle an prominenter Stelle am östlichen Ortseingang von Stockach los? "Wir rechnen mit einem Baubeginn Mitte des Jahres", erklärt Maximilian Schyra. Der Juli ist anvisiert. Spätestens im Herbst 2019 soll dann die Eröffnung sein, mit der sich der Name ändert. Der Trainingsbetrieb werde immer normal möglich sein.