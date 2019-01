von SK

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verständigten Verkehrsteilnehmer die Polizei. Die Frau fuhr in falscher Fahrtrichtung und wendete mit ihrem Wagen auf der Autobahnbrücke über der B 313, um die Autobahn über die Anschlussstelle West in der richtigen Richtung zu verlassen. Sie soll anschließend ins Industriegebiet Hardt abgebogen sein. Die Fahrerin und ihrer Beifahrerin werden als jung beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen unter (0 77 33) 99 60-0 an.