von Reinhold Buhl

Nachdem Karin Bacher von der Bürgerstiftung den Gast als profunden Kenner des Themas sowie als Hobby-Koch, Pianisten und Organisten, der auch in Allensbach in der St. Nikolaus-Kirche Orgel spiele, vorgestellt hatte, eröffnete Fricker seinen Vortrag mit der Frage: "Kann man der Tageszeitung oder der Tagesschau noch über den Weg trauen oder liefert das Internet die tatsächlichen News?"

Mit einem Headset ausgestattet, und damit für die vielen Zuhörer im Saal gut verständlich, näherte sich Fricker dem Thema "Fake News" mit ein paar einschneidenden Beispielen. Er führte unter anderen den erst kürzlich aufgeflogenen Skandal eines "Spiegel"-Reporters auf, der durch seine fantastischen Reportagen einen exzellenten Ruf genoss, bis ein "Spiegel"-Kollege aufdeckte, dass all seine Geschichten, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde, schlichtweg nicht stimmten. Zur Ehrenrettung müsse man allerdings festhalten, so Fricker, dass der "Spiegel" selbst den Skandal öffentlich gemacht habe und damit journalistisch sauber gearbeitet habe.

Die "Fake News" des Donald Trump

Natürlich kam er bei "Fake News" auch am amerikanischen Präsidenten Donald Trump nicht vorbei, der 2017 behauptet habe, dass bei seiner Amtseinführung eine größere Menschenmenge als bei Obamas Einführung anwesend gewesen sei; eine Täuschung, die durch vergleichende Fernsehbilder eindeutig offengelegt worden sei. Auch erzählte er von der damals 13-jährigen Lisa, die in Berlin wohne, einer deutsch-russischen Familie entstamme und eines Tages nach der Schule nicht nach Hause gekommen sei. Lisas Freunde posteten sofort die Tatsache des Nicht-Nachhause-Kommens und sprachen von Entführung und Vergewaltigung. Ein Fall, in den sich damals sogar der russische Außenminister eingeschaltet habe, denn auch er sei auf diese "Fake News" hereingefallen. Das Mädchen hatte eine schlechte Note in der Schule geschrieben und deswegen bei einer Freundin übernachtet.

Das Fatale an "Fake News" sei, laut Fricker, dass sie, einmal in die Welt gesetzt, schwer auszurotten seien. So halte sich bis heute das Gerücht, dass die Mondlandung der Amerikaner niemals stattgefunden habe, sondern dass die Mond-Szenen in Hollywood in einem Filmstudio gedreht worden seien.

Das Internet ist anonym

Fricker gestand ein, dass auch in dieser Zeitung Fehler, wie Zahlendreher, Namensverwechslungen, Flüchtigkeitsfehler uns so weiter vorkämen. Diese Fehler seien jedoch keine "Fake News", denn deren Absicht sei es, absichtlich falsche Meldungen zu platzieren, um Leute zu manipulieren, zu diffamieren, zu täuschen und sie hinters Licht zu führen.

Im Internet werde viel behauptet, aber die Quelle der Information würde nicht genannt und hinter der Anonymität des Netzes verstecke sich dann der vermeintliche Schreiber. Hier verstoße das Internet gegen die Grundregel des Journalismus, die da heiße, Ross und Reiter zu nennen, was in der Tageszeitung im Impressum beziehungsweise bei jedem Artikel durch die Namensnennung getan werde. Sein Appell: "Vertrauen Sie der Tageszeitung, die von der großen Mehrheit der Bevölkerung für seriös angesehen wird."

Natürlich sei es nicht immer einfach, bewusste Täuschungen zu erkennen. Man solle jedoch seinem Urteilsvermögen trauen. "Wir brauchen ein gewisses Grundvertrauen, auch den seriösen Medien gegenüber, denn ohne dieses ist ein Zusammenleben nicht denkbar", so Frickers Fazit.