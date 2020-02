von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wollte eine 25-jährige Autofahrerin aus der Goethestraße in die Straße „Stadtwall„ abbiegen. Dabei übersah sie jedoch das Fahrzeug einer 43-Jährigen, die Vorfahrt hatte, wie es in der Mitteilung heißt. Die beiden Wagen stießen daraufhin zusammen, waren aber laut der Polizei auch nach der Kollision weiterhin fahrbereit.