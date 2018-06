von sk

Ein zunächst unbekannter Autofahrer hat in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr beim Kreisverkehr Blumhof einen Unfall verursacht und ist anschließend davongefahren. Laut einer Pressemitteilung fuhr der Mann vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit über den Kreisverkehr und prallte dann gegen die Leitplanke. Dabei verlor der Wagen die Stoßstange mit dem Autokennzeichen, weshalb der Unfallfahrer schnell gefunden werden konnte. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht. Den Schaden an Leitplanke und Kreisverkehr beträgt rund 1000 Euro, am Auto des Mannes etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter Telefon (0 77 71) 93 91-0 zu melden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein