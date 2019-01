Stockach vor 1 Stunde

Fahrerflucht auf Discounter-Parkplatz: Unbekannter hinterlässt 1500 Euro Schaden

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls mit Fahrerflucht, der am Freitag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Stadtwall in Stockach entstanden ist.