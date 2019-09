von SK

Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat in der Nacht auf Dienstag im interkommunalen Gewerbegebiet Blumhof bei einem Unfall rund 5000 Euro Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Verursacher mit dem Laster zwischen Samstag, 0 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, vermutlich beim Rangieren gegen einen Verteilerkasten an der Ecke Seerheinstraße und Reichenauring. Er fuhr dann einfach weiter. Der unbekannte Fahrer sei vermutlich mit einem Lastwagen beziehungsweise Sattelzug unterwegs gewesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91-0 an das Polizeirevier Stockach zu wenden.