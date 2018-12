von SK

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend gegen 22 Uhr den Unfall auf der Kreisstraße 6165 zwischen Wahlwies und Stockach auf. Dabei hatten sie laut einer Mitteilung der Polizei den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte. Der Fahrer bot den Beamten von sich aus die Abgabe eine Urinprobe für einen Drogentest – und damit zum Nachweis seiner Drogenfreiheit – an. Er verhielt sich allerdings auffällig und die Polizisten entdeckten, dass er in seiner Unterhose einen leeren Behälter hatte. Dieser enthielt laut Polizei vermutlich sauberen Urin, der der Mann für solche Fälle organisiert und in das Testgefäß der Polizei gefüllt hatte. Der Fahrer weigerte sich, eine weitere Urinprobe abzugeben. Deshalb mussten er zur ärztlichen Blutentnahme und durfte nicht mehr weiterfahren. Falls sich der Verdacht bestätigt, erhält er eine Anzeige. Das angefahrene Reh, war so schwer verletzt, dass es erlöst werden musste.