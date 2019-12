Laut einer Mitteilung der Polizei wollte eine 19-Jährige mit ihrem BMW von der B34 in die Riedstraße abbiegen, musste aber wegen Gegenverkehr aus Richtung Ludwigshafen anhalten. Zur gleichen Zeit bog ein bislang Unbekannter mit seinem Auto ebenfalls in die Riedstraße ab und prallte auf das Auto der jungen Frau, so die Polizei.

Nachdem die 19-Jährige dem Verursacher signalisiert hatte, dass sie auf einen in unmittelbarer Nähe liegenden Parkplatz fährt, wendete dieser und fuhr in Richtung B 34/Radolfzell davon. Der Unbekannte soll mit einem Opel Zafira unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 07771/9391-0 zu melden.