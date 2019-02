von Susanne Schön

Das Fabiana Striffler Trio stellte seine erste CD bei Bücher am Markt vor. "Das hatte ich nicht erwartet", freute sich Inhaberin Diana Taddia über den funkelnden, musikalischen Diamanten, den sie ihren Gästen bieten konnte. Denn der zweite Auftritt von Fabiana Striffler unterschied sich deutlich von ihrem ersten. "Sweet and so solitary" bot den Spannungsbogen von sweet (Englisch für süß, lieblich), also gefälligen Klängen, die das Ohr noch gewohnt ist, bis zu solitary (Englisch für zurückgezogen, eigenbrötlerisch oder allein), also Klängen, die in tiefe Gefühlswelten entführten und deren Abgründe erlebbar machten.

Saubere Töne und Experimentierfreude

Fabiana Striffler, die aus der Region stammt, gibt dem Trio den Namen. Sie komponiert und stand auch an diesem Abend mit ihrem ungewöhnlichen Geigenspiel im Mittelpunkt. Zuhörerin Marina Di Bartolomeo freute sich nach dem ersten Teil des Konzerts: "Ich habe noch nie so sauberere Töne auf der Geige gehört."

Zum Trio gehören auch Johannes von Ballestrem am Piano und Friederike Merz, die als Sängerin und Gitarristin brillierte. Große Experimentierfreude zeigte das Trio beim Gesang. So waren es nicht die Worte, denen man lauschte, sondern Klänge, die Fierderike Merz zum Teil elektronisch veränderte, was ganz neue Effekte schuf. Das Publikum verfolgte ebenso genussvoll den Kauf eines Spiegels im Internet über die Lieferung mittels Car-Sharing bis zum Bruch des Spiegels wie die Vertonung des Gedichts "Hemme nicht deiner Seele Flug" von Sören Kierkegaard.

"Dass wir als Trio spielen, ist ein Unfall", erklärte Fabiana Striffler. Denn sie habe eher zufällig mit Johannes von Ballestrem und Friederike Merz ihre Kompositionen gespielt und dann gemerkt, dass sie als Trio den Werken wieder ganz neue Energien geben. Die Stimme von Friederike Merz habe sie inspiriert. Diese fügte an, dass die elektronische Bearbeitung ihrer Stimme relativ neu sei und nach und nach einfließe.

Was bewegte das Trio in Stockach zu spielen? "Fabiana wollte schon lange in ihrer alten Heimat spielen. Und hier ist es wirklich wunderschön. Ich habe heute sogar die Alpen gesehen", antwortete Johannes von Ballestrem.