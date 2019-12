Diese Ehrung war die Krönung des Weihnachtskonzertes der Stadtmusik. Musikdirektor Helmut Hubov, seit nunmehr 30 Jahren mit großem Erfolg Leiter der Stadtmusik, bekam im Rahmen des facettenreichen Konzertes von Bürgermeister

Rainer Stolz die goldene Bürgermedaille, vom Publikum stehende Ovationen und vom Stadtmusik-Vorsitzenden Manfred Wittig im Namen aller Musiker einen Gutschein für einen Reisebeitrag nach Fernost nebst Fotobuch.

Mit der Wiener Cellistin und Mezzosopranistin Katrin Auzinger hat die Stadtkapelle einen kostbaren Schatz in ihren Reihen.

Mit der Wiener Mezzosopranistin und Cellistin Kathrin Anzinger hat der Vollblutmusiker einen wahren Schatz gehoben: berührend sang und spielte Anzinger eine „Vokalise“ von André Previn. Aus ursprünglich sanft begleitendem Klaviersatz war das Zauberwerk duftig mit transparentem Bläserklang gestaltet.

Die Solistin verzauberte mit zu Herzen gehend kantablem Celloton, zu dem sie zeitgleich ihren warm timbrierten Mezzo fließen ließ. „Es ist mir eine Ehre, dass ich mit der Stadtmusik die Weihnachtszeit eröffnen darf“ hatte die charismatische Wienerin im Vorfeld betont.

Ihr ausdrucksvoller Mezzo, der in großer stimmlicher Bandbreite bei hohen Lagen den lyrischen Klang einer Sopranstimme hatte, und in der Tiefe mit rauchig dunklem Timbre Gänsehaut-Momente verursachte.

Streichelsanft und ganz intim unterm Christbaum: ein andalusisches Wiegenlied mit der Solistin Katrin Auzinger im Kreise von Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Pauke.

Die Zuhörer hielten vor Ehrfurcht bei der berührenden Interpretation schier den Atem an, und kein Schnellklatscher störte am Ende das innere Nachspüren. Sanft und musikalisch intim bewegte sie sich in Gesellschaft von vier Bläsern und Pauke das andalusische Wiegenlied von Manuel de Falla.

Zum spritzig gestalteten Orchesterspiel bei Mozarts „Laudamus te“ ließ sie aus der Fülle ihres Herzens ihren beeindruckenden Mezzo fließen.

Dynamisch und in schöner Klangbalance gestalteten Dirigent Helmut Hubov und seine bestens disponierte Stadtkapelle ein ereignisreiches Weihnachtskonzert.

„Das Konzert ist sehr stilvoll und edel gemacht“ sagte Monique Tautz-Schmitt aus Ludwigshafen am Rande der Veranstaltung. „Schöner kann man sich auf Weihnachten gar nicht einstimmen“ befand Hubert Steinmann aus Stockach, für dessen Familie der Besuch vom Weihnachtskonzert schon lange Tradition sei.

„Die Tour de france ist nichts dagegen“ bemerkte ein Konzertbesucher angesichts der fleißigen Kolping-Leute, die durch die Tischreihen flitzten und Getränke brachten.

Zwei Mal Applaus im Stehen belegen die Begeisterung des Publikums beim rundum gelungenen, mit Ereignissen gewürzten Weihnachtskonzert der Stadtkapelle.

Dass die Bläser, Perkussionisten und Kontrabass-Spieler der Stadtmusik auch schön singen können, belegte ihr Vortrag von „Amen“ aus der Feder von Rolf Rudin. Als die das Programm moderierend Querflötistin das Stück mit der Einladung „Lehnen sie sich zurück und träumen Sie“ ankündigte, erscholl von den dicht besetzten Bänken der Empore amüsierte Gelächter.

Vorsitzender Manfred Wittich (links) gratuliert Helmut Hubov zum 30-jährigen Dienstjubiläum als Leiter der Stadtkapelle.

Visionen von mittelalterlichen Spielmannszügen wurden bei „Pastime with Good Company“ von Henry VIII lebendig. Effektvolles Fanfarenspiel von der Empore herunter war mit Monteverdi der Start für einen lebendigen Dialog mit der unten postierten Kapelle.

