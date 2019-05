Viel hat man in den zurückliegenden Wochen über die Politik vor Ort gehört – von Zielen, die sich Kommunalpolitiker für die Zukunft ihrer Gemeinden gesetzt haben, von den Themen, die sie bewegt haben, und von der Repräsentation von Frauen in Kommunalparlamenten, die durchaus ausbaufähig ist. Wahlkampf-Organisatoren haben sich einiges an Veranstaltungen und Formaten einfallen lassen und sich Mühe gegeben, interessante Kandidaten aufzustellen.

Kandidaten haben viel Zeit bei Vorstellungen, Diskussionen und Wahlständen verbracht, Plakate an Straßenlaternen gehängt und Handzettel an die Wählerin und den Wähler gebracht. Und nicht zuletzt haben die zuständigen Ämter bei den Gemeindeverwaltungen einige Arbeit in die Vorbereitung der Wahl gesteckt.

Dabei wird jede Bürgervertretung stärker, wenn auch viele Bürger hinter ihr stehen und ihre Stimme abgeben. Man kann es auch platt ausdrücken: Wer nicht wählt, darf hinterher nicht lamentieren. Warum ausgerechnet die Kommunalwahlen bei der Beteiligung eher ein Schattendasein fristen, bleibt dabei ein Rätsel. Denn gerade die Bürgervertretung vor Ort trifft Entscheidungen, die das Leben der Menschen direkt betreffen – nach dem Muster: Bleibt das Schwimmbad offen oder muss man es doch zumachen, weil das Geld anderswo dringender gebraucht wird? Das sollte jedem, der wählen darf, etwas Überlegung über die Stimmabgabe und einen sonntäglichen Gang ins Wahllokal wert sein.