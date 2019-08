Wer einmal Regenwasser im Keller hatte, der weiß, wie wichtig Hochwasserschutz ist. Ein Gutachten zum Thema für das Gebiet Stockach haben Verwaltung und Gemeinderat bereits vor einiger Zeit in Auftrag gegeben. Nach dem Stand der Dinge in dieser Sache fragte Gemeinderat Jürgen Kragler (CDU) nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Über die Jahre hatte er das Thema immer wieder angesprochen, auch wegen der Hochwassergefahr für den Kindergarten in Winterspüren.

Der rechnerische Teil des Gutachtens sei bereits da, sagte der Leiter des städtischen Bauamts, Willi Schirmeister, dazu nun in der Gemeinderatssitzung. Der Verwaltung sei das Gutachten bereits vorgestellt worden. Er stellte in Aussicht, dass es nach der sommerlichen Sitzungspause nun auch dem Gemeinderat vorgestellt werde. Das Gremium soll dabei über Maßnahmen entscheiden, die ergriffen werden sollen.

Dann gehe es an die Umsetzung, wobei man auch Förderanträge stellen müsse. Doch Schirmeister sagte auch, dass die Stadt teilweise nicht Eigentümerin der für den Hochwasserschutz notwendigen Grundstücke sei. Um Fördergelder zu bekommen, müsse die Stadt zudem ein Hochwasserrisiko-Management vorweisen.