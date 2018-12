Rote Tischdecke bedeutet Narrengericht, goldene Decke VfR: So einfach erklärte Ober-Marketenderin Petra Meier-Hänert beim ersten Winterzauber in Stockach das Farbschema an den Holzbuden auf dem Gustav-Hammer-Platz. Doch die Einteilung war zweitrangig, denn alle Beteiligten – und dazu zählten auch der Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) sowie die Stadt Stockach – hatten ein gemeinsames Anliegen. Sie wollten den Stockachern mit dem Winterzauber ein Geschenk machen.

Und die ließen sich gerne beschenken. Nach rund zehn Jahren ohne Weihnachtsmarkt oder Adventsstände in der Oberstadt wurde die Veranstaltung auf dem Gustav-Hammer-Platz begeistert angenommen. Schon zum Start um 15 Uhr kamen einige Besucher. Sie wurden von einem Blechbläserquartett mit Weihnachtsliedern empfangen. Ute Wichert hielt der Kälte mit Esther Funk, Larissa Wichert und Lena Reitenbach eine Weile stand. Die zweite Darbietung am frühen Abend ließen sie ausfallen: "Der Zug wurde immer schwerer und die Ventile an den Instrumenten sind fast eingefroren", bedauerte sie mit Blick auf die frostigen Temperaturen.

Die Besucher sind glücklich über die Veranstaltung auf dem Gustav-Hammer-Platz

Der Zuspruch des Publikums hielt weiter an. Kam man mit Besuchern ins Gespräch, so hörte man viel Zustimmung. Julia Heußler, die in Stockach aufgewachsen ist, freute sich darüber, dass es nach längerer Zeit wieder eine winterliche Veranstaltung unter freiem Himmel gab: "Endlich findet hier wieder was statt. So ein Event fehlte in Stockach." Sie wünschte sich, dass es künftig an einem oder zwei Wochenenden einen solchen Winterzauber gebe.

Iris Danger-Schnell aus Espasingen war mit ihrer Familie da. "Der Platz eignet sich wunderbar für so einen Anlass", sagte sie und freute sich, dass es nach Regen beim Weihnachtsmarkt in Espasingen und warmen Temperaturen in Wahlwies nun endlich auch das passende Wetter gebe: "Da schmeckt das Heißgetränk umso besser."

Wolf-Dieter Karle, Hindelwangens Ortsvorsteher, betrachtete die Veranstaltung auch aus städtebaulicher Sicht: "Wir haben hier einen geschützten Raum, das ist klasse", sagte er. Man wisse aus dem Sommer, dass der Gustav-Hammer-Platz sich gut für Veranstaltungen eigne. Ein Markt wie der Winterzauber müsse kompakt sein. Das bringe die Menschen näher zusammen. Die Initiative der Vereine und der Stadt sei sehr gut und er freue sich über die vielen Besucher: "So eine Veranstaltung gehört einfach in die vorweihnachtliche Zeit."

Nikolausmützen gehören zum Bild

Siegfried Endres, der als Vorsitzender des HHG, des VfR und als Narrenwirt gleich drei Vereine in seiner Person vereinigt, und Rudi Schwägerl verteilten rote Nikolausmützen ans Publikum. Viele Besuchter machten den Spaß mit und zeigten sich in markantem Rot. Und auch ein echter Nikolaus, gespielt von Rudi Schwägerl, schaute samt seinem Knecht Ruprecht, gespielt von Hans Geiger, auf dem Gustav-Hammer-Platz vorbei. Dieser Teil des Nachmittags war für die Kinder besonders aufregend. Brav stellten sie sich in die Schlange, um ein kleines süßes Geschenk in Empfang zu nehmen. Ein Mädchen begeisterte den Nikolaus mit einem Gedicht.

Siegfried Endres (links) und Rudi Schwägerl verteilten Nikolausmützen an die Besucher. Das ergab ein fröhliches Bild und verband die Gäste, die den Besuch auf dem Gustav-Hammer-Platz sichtbar genossen. | Bild: Claudia Ladwig

Siegfried Endres zog ein positives Fazit. Bis kurz vor dem offiziellen Ende gegen 22 Uhr sei der Gustav-Hammer-Platz voll gewesen. Die Veranstalter seien sehr zufrieden: "Bis 23 Uhr haben wir aufgeräumt. Alles vom Aufbau, Dekorieren, Verkaufen bis zum Abbau hat perfekt funktioniert." Die Organisatoren wollen bald eine Analyse machen. Endres war sich jedoch schon jetzt sicher: "Den Winterzauber gibt es im nächsten Jahr wieder."