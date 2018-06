Stockach Erneuter Unfall auf der Landesstraße 194: Fahrer übersieht beim Überholen den Gegenverkehr

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 18 000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Ein 30-jähriger Autofahrer hat am Freitag gegen 12.15 Uhr auf der Landesstraße 194 einen Unfall verursacht. Laut einer Pressemitteilung der Polizei setzte der Mann, der mit seinem Wagen aus Richtung Stockach kam, kurz nach der Brücke auf Höhe des Schwimmbads zum Überholen eines vorausfahrenden Lasters an. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte der 30-Jährige sein Auto nach rechts und prallte seitlich gegen die beiden Hinterräder des Sattelaufliegers, wodurch dessen Räder blockierten und sich der Unterfahrschutz in die Beifahrertür des Autos bohrte. Der entgegenkommende Wagen konnte einem Unfall so knapp entgehen. An dem Laster entstand ein Schaden von rund 8000 Euro, am Unfallauto von rund 10 000 Euro. Die L 194 blieb für eine Stunde gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 30-Jährigen beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stockach unter (0 77 71) 93 91-0 entgegen.