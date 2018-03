Stockach Ermittlungen gegen kriminelle Gruppe von Jugendlichen: Ein 15-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Ermittlungen gegen kriminelle Gruppe von Jugendlichen: Ein 15-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Der Gruppe, die offenbar unter dem Namen "Die Stockacher" aufgetreten ist, hat deutlich mehr Straftaten begangen, als ursprünglich gedacht.

89 Straftaten und 14 Ordnungswidrigkeiten werfen die Ermittler der Jugendgruppe inzwischen vor. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft Konstanz hervor. Die Tatvorwürfe richten sich gegen eine Gruppe, die aus 21 Personen im Alter von 13 bis 19 Jahren besteht.

Es seien hauptsächlich Körperverletzungen und Sachbeschädigungen, die den Jugendlichen vorgeworfen werden, sagt Andreas Mathy, Staatsanwalt und Pressesprecher der Konstanzer Staatsanwaltschaft. Doch zu den Vorwürfen gehören auch Beleidigungen, räuberische Erpressung, Brandstiftung, Landfriedensbruch und sogar sexuelle Nötigung. Im Dezember waren die Ermittler noch von etwa 30 Straftaten ausgegangen, wie es in einer früheren Pressemitteilung heißt.

Neu ist auch, dass die Ermittler inzwischen einen 15-Jährigen und einen 17-Jährigen als Rädelsführer identifiziert haben. Und wirklich außergewöhnlich ist, dass der 15-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Die Ermittler begründen dies damit, dass ihm nicht nur mehrere Straftaten vorgeworfen werden, sondern er auch im Verdacht stehe, Zeugen zu seinem Vorteil eingeschüchtert zu haben.

Auch Staatsanwalt Mathy bezeichnet die Untersuchungshaft gegen einen Unter-16-Jährigen als sehr ungewöhnlich. Aus gutem Grund sei es so, dass man Jugendliche nur selten in Untersuchungshaft nehme. Doch der Versuch der Zeugenbeeinflussung lasse auf Verdunklungsgefahr schließen.

Begonnen hat die Arbeit der "Ermittlungsgruppe Nellenburg" nach einem Vorfall in der Jahnhütte bei Hoppetenzell im November 2017, als Mitglieder der Gruppe, die in wechselnder Zusammensetzung auftraten, eine private Geburtstagsfeier gestört und auf vier Partygäste eingeschlagen haben. Kurz vor Weihnachten gab es Hausdurchsuchungen bei zehn Jugendlichen, bei denen Waffen und "Betäubungsmittelgegenstände", so die damalige Pressemitteilung, gefunden wurden. Mittlerweile ist klar, dass die Gruppe schon seit Anfang des Jahres 2017 ihr Unwesen getrieben hat.