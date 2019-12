Zwei Showturn-Teams aus dem Raum Stockach werden bei der nächsten Weltmeisterschaft, die 2021 in Portugal stattfindet, dabei sein. Die Blues Brothers aus Ludwigshafen und die Gruppe Phoenix des TV Jahn Zizenhausen haben sich mit ihrem Können beim Bundesfinale „Rendezvous der Besten“ in Berlin nicht nur jeweils den Titel DTB-Showgruppe 2019, sondern auch die WM-Qualifikation erturnt. Die Abkürzung DTB steht für Deutscher Turnerbund.

Sie gehören zu den Besten

Blue Brothers und Phoenix gehören nun zu den 15 besten von 37 Teilnehmer-Teams in Deutschland. Die Ludwigshafener dürfen zum dritten Mal zur WM fahren, für Mitglieder von Phoenix ist es eine Premiere.

Eine Szene mit Handstandhebung aus der Choreografie der Blues Brothers des TV Ludwigshafen. | Bild: Blues Brothers

Die Blues Brothers erreichten mit der Auszeichnung „Hervorragend“ die höchste. „Das hatten wir 2018 auch“, erzählt Trainer Alessandro Ribaudo. Für Phoenix gab es die Bewertung „Ausgezeichnet“. Für sie hieß es erst noch etwas Zittern, während bereits klar war, dass die Blues Brothers zur WM dürfen. „Die Freude war riesig“, sagt Constantin Hirschle, einer der Trainer von Team Phoenix, über den erlösenden Moment für sein Team.

Die Chorepgrafie von Team Phoenix greift den Kampf von Momo gegen die grauen Männer auf. | Bild: Showgruppe Phoenix

Premiere für Team Phoenix

Die Gruppe Phoenix existiert seit fünf Jahren und die WM findet alle vier Jahre statt. Bei der zurückliegenden Qualifikation war die Gruppe erst ein Jahr alt. „Unser Ziel war damals erst mal das Bundesfinale. Da war die WM noch nicht so im Kopf“, sagt Hirschle. „Jetzt haben wir vier Jahre Erfahrung und wussten, worauf wir achten müssen. Unser Niveau ist gestiegen. Da kann man ganz andere Ziele setzen.“ Und so habe es jetzt auf Anhieb mit der WM-Qualifikation geklappt.

Die Blues Brothers waren im Juli in Dornbirn bei der FIG-Gala und vertraten Deutschland. | Bild: Melanie Hügle

Constantin Hirschle erzählt, dass eine Besonderheit von Team Phoenix sei, dass die Mitglieder relativ jung seien. Andere Gruppen hätten mehr erwachsene Turner. Er selbst bildet gemeinsam mit Daniel Härle und Nicole Hartmann das Trainerteam. Er finde es gut, dass beim Bundesfinale das Können der jungen Gruppe anerkannt worden sei.

Auftritt bei einer Gala

Beim „Rendezvous der Besten“ traten übrigens Blues Brothers und Phoenix nach dem Entscheid noch bei der Gala im Theater am Potsdamer Platz auf. Die Teams zeigten dieselben Choreografien wie im Wettkampf, also die, mit denen sie gewonnen haben. Diese Sieger-Choreografien sind nun aber am Ende ihrer Laufzeiten angekommen. Man dürfe eine Routine nur in zwei Bundesfinalen zeigen, erklärt Hirschle.

Showgruppe Phoenix des TV Jahn Zizenhausen mit ihrer Choreografie „Memory of Momo“. | Bild: DTB-Showteam Phoenix

Team Phoenix tritt mit ihrer im Dezember noch zwei Mal auf (siehe unten), ehe die Sportler etwas Neues einstudieren. Die Planungen dazu laufen bereits. „Nicole Hartmann macht mit einem kleinen Team schon eine neue Choreo, damit wir gleich im Januar starten können“, sagt Hirschle.

Blues Brothers entwickeln neue Choreo

Die Blues Brothers machen sich jetzt direkt an das Erstellen und Üben einer neuen Choreografie, weil es keinen Auftritt mehr gibt. „Wir fangen im Grunde schon am Donnerstag an, Neues auszuprobieren“, sagt Ribaudo. Zum Ablauf erzählt er, dass die Turner zuerst die Musik aussuchen. Diese sei mit das Entscheidendste. Parallel laufe die Geräteauswahl. Die Blues Brothers haben dies bereits mehrmals gemacht und inzwischen Erfahrung.

Wenn ein Team möchte, könnte es bei der WM 2021 die Sieger-Routine von der Qualifikation 2019 zeigen. Es könne aber auch die neue beziehungsweise dann aktuelle Choreografie zeigen, erläutert Ribaudo. Laut Hirschle werde Phoenix in Portugal die neue Routine zeigen. Bei den Blues Brothers steht es noch nicht fest.