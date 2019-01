Doktor Kühnert in den OP bitte! Arztkittel, Stethoskop und Skalpell gehören jetzt zu den wichtigsten Requisiten für Marc Dumitru. Der 32-jährige Schauspieler, der in Mahlspüren im Tal aufgewachsen ist, hat eine der Hauptrollen in der neuen RTL-Serie "Nachtschwestern" bekommen.

Die Dreharbeiten zur neuen RTL-Serie "Nachtschwestern" laufen. In den Hauptrollen (von links): Marc Dumitru als Dr. Jan Kühnert, Sila Sahin als Samira Akgün, Mimi Fiedler als Nora Altmeyer, Ines Kurenbach als Ella Fink, Nassim Avat als Karim Asfari, Valerie Huber als Kiki Schmitz und Oliver Franck als Dr. Sebastian Sander. | Bild: Drehstart

Eigentlich ist Marc Dumitru, den viele Stockacher von der Bühne des Nellenburg-Gymnasiums kennen, aber mehr als nur Schauspieler. Er balanciert samt Dreharbeiten momentan drei berufliche Standbeine: Der 32-Jährige macht als Redakteur die Programmablaufplanung des kleinen Senders „Now US", er moderiert ein Wissensmagazin für Kinder bei Super RTL und spielt einen Arzt in "Nachtschwestern". Er ist damit immer auf Achse und zwischen seinem derzeitigen Wohnort Düsseldorf und den Arbeitsorten Köln und Berlin unterwegs. "Das ist turbulent, aber gut so. Es war lange ruhig", sagt er.

Auch wenn der 32-Jährige viel reist, bleibt genug Zeit für das Privatleben. Seine Frau Kristina, die er bei den Dreharbeiten von "Das Haus Anubis" kennengelernt hat, macht derzeit ihr Referendariat als Lehrerin. "So freut man sich immer aufeinander. Sie unterstützt es total und steht hinter dem, was ich mache", erzählt er. "Sie kennt den Ablauf eines Drehtags aus eigener Erfahrung und weiß auch, wie technisch romantische Szenen ablaufen. Da ist ein wichtiges Grundvertrauen da."

Der berufliche Höhepunkt

Und gibt es noch Besuche in der Heimat? "Ich bin leider viel zu selten hier. Ich vermisse sie und wäre gerne öfter hier", sagt Marc Dumitru. Doch über die Entwicklung seiner Karriere ist er überglücklich. "Die neue Serie, in Verbindung mit der Arbeit bei Super RTL, ist der absolute Höhepunkt." Eine Hauptrolle in einer Serie zur besten Sendezeit zu bekommen, sei gigantisch. Das seien die Früchte langer, harter Arbeit, doch der Weg sei noch nicht zu Ende.

"Es ist wichtig, einen langen Atem zu haben. Aber das wäre auch alles nicht ohne Familie, Freunde, Kollegen und Chefs möglich gewesen, die mich unterstützen." Er fasst es so zusammen: "Man kann nur glänzen, wenn jemand einem Licht gibt." Er habe ein großes Netzwerk an Fürsprechern und Unterstützern, denen er unglaublich dankbar sei.

Die Rolle in der neuen Abendserie bekam der 32-Jährige, weil er den richtigen Leuten im Rahmen einer Gastrolle bei der RTL-Soap "Alles was zählt" aufgefallen ist. "Mir wurde das Casting angeboten", erinnert er sich. Dieses habe bereits vor rund einem Jahr in Berlin stattgefunden. "Das Vorsprechen dauerte gefühlte fünf Minuten und ein paar Wochen später kam tatsächlich die Zusage. Ich bin fast wahnsinnig geworden."

Dreharbeiten in Berlin

Im April sei eine Pilot-Folge gedreht worden, die in die Medienforschung kam. Nun laufen die Dreharbeiten für eine komplette Staffel mit zehn Folgen bis Ende Februar. "Wir drehen in einem stillgelegten Krankenhaus in Berlin", erzählt Marc Dumitru über "Nachtschwestern". Dafür könne er sich von der Arbeit in Köln freinehmen und in die Hauptstadt reisen. Da die Serie, wie der Name schon sagt, nachts spielt, komme die Winterzeit mit der frühen Dunkelheit den Dreharbeiten bei Außenaufnahmen zugute.

"Ich liebe meine Rolle", sagt der Schauspieler. "Die Bücher sind unglaublich gut geschrieben. Ich glaube, es wird eine geile Serie." Die Fahrzeit im Zug oder Pausen im Büro nutzt er, um seinen Text zu lernen. Abends zuhause beschäftigt er sich ebenfalls mit seinen Dialogen. "Es ist wie früher mit der Theater-AG, als ich vor dem Schlafengehen den Text komplett durchgelesen habe."

Damit bei den medizinischen Begriffen alles richtig sei, gebe es am Set Fachpersonal, das den Schauspielern bei Worten und Handgriffen helfe. Marc Dumitru informiert sich aber auch bei befreundeten Ärzten und im Internet über Fachausdrücke, damit er versteht, was er sagt. "Ich habe höchsten Respekt vor Schwestern, Pflegern und Ärzten, weil sie einen Knochenjob haben, unterbesetzt sind und Leben retten", sagt er.

Der garstige Typ liegt ihm

Die Rolle des Jan Kühnert sei genau die Art, die er sehr gerne spiele. "Er ist ein garstiger Typ, aber das hat einen familiären Hintergrund. Sein Vater ist der Chefarzt. Er will sich ins bestmögliche Licht rücken und sich beweisen", fasst der 32-Jährige zusammen. "Trotzdem hat Doktor Jan Kühnert etwas, das die Leute fasziniert."

Zu seinen verschiedenen Jobs erzählt Marc Dumitru, das dass es nicht ungewöhnlich sei, dass Schauspieler Verschiedenes machen. Es gebe oft nur ein paar Drehtage im Jahr und andere Einnahmequellen seien wichtig. "Man muss sich auch bewusst sein, dass es endlich sein kann. Nur wenige sind ganz groß draußen." Über seine drei Standbeine sagt er zufrieden: "Es ist eine krasse Konstellation, aber es funktioniert."

Kirchliche Hochzeit an Silvester

Neben dem beruflichen Glück gibt es auch das private, das genau zum Jahreswechsel seinen Höhepunkt hatte: Marc Dumitru und Kristina Schmidt haben sich am Silvestertag in Wahlwies, wo seine Schwester wohnt, auch das kirchliche Ja-Wort gegeben. "Kristina hatte die Idee mit einer Winterhochzeit."

Zeit für Flitterwochen bleibe momentan aber nicht. Nach der standesamtlichen Hochzeit im September waren die beiden für ein paar Tage weg. Doch da Kristina Dumitru Lehrerin ist, sei sie an die Schulferien gebunden, und bei dem 32-Jährigen laufen noch die Dreharbeiten für "Nachtschwestern". Wenn diese beendet sind, geht es im März und April bei dem Wissensmagazin weiter.