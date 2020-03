Stockach-Wahlwies vor 1 Stunde

Entlastungskanal für den Hochwasserschutz: Bauarbeiten am Seedagraben in Wahlwies beginnen Mitte März

In drei Abschnitten finden in Wahlwies am Seedagraben Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz statt. Die Fertigstellung ist Ende Juli geplant.