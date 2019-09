Werke aus der Romantik, dem Impressionismus und der frühen Moderne bildeten das Programm des Stuttgarter Ensemble Animato beim Benefizkonzert zugunsten des Vereins Nothilfe in der sehr gut besuchten Kapelle von Schloss Langenstein.

Die aus der italienischen Sprache stammende musikalische Vortragsbezeichnung „Animato“ bedeutet „belebt“, „beseelt“ und „lebhaft“. Und in diesem Duktus gestalteten die drei Virtuosinnen Hildegund Treiber (Klavier), Hélène Godefroy (Violoncello) und Margret Schaal (Flöte) ihre mit Inspiration gestaltete Soirée.

Zart verwobene Transparenz

„Ich freue mich auf dieses Konzert und darauf, die Kapelle einmal von innen zu sehen“ sagte Erika Maier aus Steißlingen, die mit ihrer Tochter Karin zum ersten Mal bei einem Langensteiner Schlosskonzert war. Rund 80 erwartungsvolle Gäste saßen eng zusammen auf den filigranen Stühlchen der schmucken Kapelle, als Bergit Gräfin Douglas in ihrer Funktion als Gastgeberin die Kerzen im Altarraum entzündete. In innig zart verwobener Transparenz schwebten nach kontemplativem Klaviervorspiel mit Mendelssohns d-Moll-Trio die ersten Klänge in die Atmosphäre.

Die drei Virtuosinnen spielten in wechselnder Besetzung – mal als Trio und mal als Duo – wie aus einem Guss und dabei herrlich musikantisch. Bei Claude Débussys „Premiere Arabesque“ zauberten Cello und Klavier Visionen von buntschillernden Libellen, die mit zarten Elfen tanzten. Die überbordend fröhlichen Zuhörwonnen vom Scherzo aus dem beflügelnden e-Moll-Trio von Louise Farrenc rissen aus verträumtem Andante.

Blumenwalzer als Zugabe

„Ich hoffe, wir bringen auch die Erotik rüber“ stellte die Flötistin dem Satz „Pan“ von Albert Roussels „Jouers de Flute“ voraus. Beim Arrangement von Bela Bartoks rumänischen Volkstänzen setzte sie mit Klangstäben federnde Akzente. Das Publikum lachte, applaudierte enthusiastisch, und der Ruf nach Zugabe wurde mit einem beschwingt gespielten Blumenwalzer von Ernesto Köhler erfüllt.