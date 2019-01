Umbruch im Stockacher Autohandel: Nach beinahe 50 Jahren hat das Autohaus Fugel zum Jahresanfang den Besitzer gewechselt. Dies hat der neue Eigentümer, das Autohaus Bauer mit Sitz in Ottobrunn bei München, mitgeteilt. Der Name Fugel werde demnächst denn auch von der Fassade verschwinden, sagt der neue Besitzer Hermann Bauer, die Stockacher Honda-Vertretung werde unter dem eigenen Namen geführt. Damit verfügt sein Unternehmen nun über zwei Standorte.

In Stockach wird die Firma Bauer damit auf einem 5500 Quadratmeter großen Grundstück präsent sein. Die bisherigen zehn Arbeitsplätze seien gesichert, alle Arbeitnehmer übernommen worden, berichtet Hermann Bauer. Doch wie kam es überhaupt zu der Ansiedlung? Das Stockacher Autohaus sei auf dem Markt gewesen, so Bauer und bei der wirtschaftlichen Lage heute müsse ein Autohändler erweitern: „Als Einzelkämpfer hat man keine Chance.“

Da der Raum München bereits besetzt sei, habe ein anderer Standort Sinn ergeben. Das Gebiet, das er von Stockach aus betreuen kann, bewertet Bauer als „sehr interessant“, sein Unternehmen sehe definitiv Perspektiven in der Region. Zumal der nächste Honda-Händler erst wieder in Lindau anzutreffen sei. Dass das Haus im Gewerbegebiet Himmelreich im Gegensatz zu anderen Stockacher Autohäusern nicht an einer Durchgangsstraße liegt, betrachte er nicht als Nachteil. „Wir sind jetzt hier und damit sehr zufrieden“, sagt Bauer.

Der 71-jährige Wendelin Fugel, dessen Firma nach eigenen Angaben seit 49 Jahren in Stockach präsent war, hat seit 1976 Fahrzeuge der Marke Honda verkauft. 1999 sei er mit dem Betrieb in die Straße Im Eschle gezogen, seit den 1990er-Jahren ist er auch im Autohandel in den neuen Bundesländern aktiv. Warum dann das Ende am Stammsitz? „Ich konnte nicht mehr expandieren“, sagt Fugel. Dafür hätte er ein städtisches Grundstück im Gewerbegebiet Himmelreich kaufen wollen, doch mehrere Absagen von der Stadt bekommen.

Bürgermeister Rainer Stolz bestätigt das und verteidigt das Vorgehen. Der Gemeinderat habe entschieden, das betreffende Grundstück an einen anderen Bewerber zu vergeben, sagt er. Auch wenn Grundstücksgeschäfte nicht öffentlich beraten werden, lässt Stolz durchblicken, dass der nun erfolgreiche Bewerber zugesagt habe, den Grund intensiv gewerblich zu nutzen, was eine Anforderung beim Verkauf gewesen sei.

Die Firma Bauer möchte sich am Standort Stockach zunächst nicht vergrößern, sagt Hermann Bauer. In den nächsten fünf Jahren wolle man das Unternehmen weiter auf die Zukunft vorbereiten, sagt der 64-Jährige, der bis zum 70. Lebensjahr arbeiten will. Und einen Plan gibt es auch. Sein Neffe Alexander soll die Firma weiterführen.