Drei Anrainerstaaten, eine Vielzahl von Völkern, die im Laufe der Jahrhunderte an den Ufern des Sees gelebt haben, und eine vielseitige Landschaft – der Bodensee hat viele Facetten. Wie sollte man einen solchen Kulturraum würdigen? Der internationale Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung hat sich für ein geschriebenes Mosaik entschieden. Im Jubiläumsband zum 150-jährigen Bestehen des Vereins werden "Natur und Geschichte aus 150 Perspektiven" beleuchtet, wie es im Untertitel des Buches heißt. In den 150 kurzen Texten entfaltet sich ein Panorama, zu dem unter anderem frühmittelalterliche Braukunst, weiße und rote Rebsorten oder die Entstehung der Kiesvorkommen am See gehören.

In einem Festakt in Stockach hat der Verein nun sein 150-jähriges Bestehen gefeiert und das Buch in Deutschland vorgestellt. Weitere Veranstaltungen in St. Gallen und Bregenz folgen. Das Ziel hinter dem Buchprojekt sei gewesen, Episoden zu finden, die eine Verbindung von einem zum anderen Ufer des Bodensees schlagen, erklärte Harald Derschka, Privatdozent an der Universität Konstanz und mit dem Konstanzer Stadtarchivar Jürgen Klöckler Herausgeber des Buches, bei der Veranstaltung. Denn der Verein betrachte den Bodensee als Mitte einer Kulturlandschaft, ungeachtet der heutigen Staatsgrenzen. Darin sahen Derschka wie auch Bürgermeisterstellvertreter Werner Gaiser, der die Gäste begrüßte, das Alleinstellungsmerkmal des Bodenseegeschichtsvereins. Es sei nach wie vor der einzige internationale landeshistorische Verein, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig sei. Naturkundliche und historische Disziplinen sind darin vertreten.

Dabei war der Bodenseegeschichtsverein seit seiner Gründung im Jahr 1868 ein bildungsbürgerliches Projekt, wie Harald Derschka bestätigt. Dass genau diese soziale Gruppe praktisch vollautomatisch zu dem Verein kommt, sei heute nicht mehr selbstverständlich, gibt Derschka ebenfalls zu, denn das Bildungsbürgertum verändere sich strukturell. Deswegen gehe man mit dem Jubiläumsband nun auf das Publikum zu und mache auf sich aufmerksam. Im Augenmerk der Veranstalter seien etwa Menschen, die nach der Berufslaufbahn an den Bodensee ziehen und sich die Geschichtslandschaft erschließen wollen – beispielsweise durch ein Exkursionsprogramm. Und Derschka plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen des Büchermachers, denn der Bodenseegeschichtsverein gibt auch alljährlich einen Jahresband heraus. Während der Ölkrise in den 1970er-Jahren sei dieser beispielsweise kaum bezahlbar gewesen, weil die Druckkosten hoch gewesen seien.

Und was steht nun im Jubiläumsbuch? Sechs Episoden gaben bei der Feier einen Einblick. Dabei waren Episoden aus dem Hochmittelalter wie die von Bischof Gebhard II von Konstanz, der das Kloster Petershausen gegründet hat, das an römische Kirchenbauten angelehnt war (Autor: Fredy Meyer), oder die der Grafen von Nellenburg bei Stockach, die im 11. Jahrhundert als Klostergründer in Schaffhausen auftraten (Autor: Johannes Waldschütz). Später im Mittelalter ist die Episode um den Konstanzer Pfennig angesiedelt, der zeitweise zwischen den Flüssen Thur, Donau und Iller verbreitet war (Autor: Harald Derschka).

Eine Verbindung rund um den See schafft auch die Lebensgeschichte des Kemptener Fürstabts Rupert, der aus dem Hause Bodman-Möggingen stammte, im Allgäu wirkte und um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert an der Entwicklung des Fürstentums Liechtenstein beteiligt war (Autorin: Birgit Kata). Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg fanden Bestrebungen statt, einen Staat rund um den Bodensee aufzubauen (Autor: Jürgen Klöckler). Ein naturwissenschaftliches Projekt der neuesten Zeit ist schließlich die Neuvermessung des Bodensees mit Echolot und Laser, durch die viele Geländeformationen unter Wasser sichtbar wurden (Autor: Andreas Schwab).

Der Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung wurde 1868 gegründet und hat heute laut Harald Derschka etwa 1200 Mitglieder. Diese verteilen sich auf ein großes Gebiet, denn der Verein ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein aktiv. Geschäftsstellen gibt es in Friedrichshafen, St. Gallen und Bregenz. Präsident ist Jörg Heiligmann, der frühere Leiter des Archäologischen Landesmuseums in Konstanz. Buch: Der Jubiläumsband "Der Bodensee. Natur und Geschichte 150 Perspektiven" ist im Thorbecke Verlag erschienen (25 Euro). 110 Autoren haben dazu 150 Episoden beigesteuert. (eph)

