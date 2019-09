Wohin einen eine unbedachte Aussage in einer emotionalen Lage führen kann, wurde einem 37-Jährigen aus dem Raum Stockach bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Stockach bewusst. Er musste sich dort wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat verantworten, nachdem er gegenüber der Angestellten eines Krankenhauses am Telefon gedroht habe, „alles in die Luft zu jagen“, wie Richterin Julia Elsner ausführte.

Nachdem die Mutter des Angeklagten mit Verdacht auf einen Schlaganfall in ein Krankenhaus in der Region eingeliefert wurde, ordneten die Ärzte eine Computertomografie an. Vor Gericht betonte der 37-Jährige, dass seine Schwägerin nach einer ähnlichen Diagnose in einem Krankenhaus verstorben sei. Deshalb wollte er die Angestellten am Telefon dazu überreden, die Auswertung der Unterlagen zu beschleunigen. „Ich habe mir einfach Sorgen gemacht“, sagte er. Da die Krankenhausangestellte sich seinen Angaben nach gestresst geäußert hatte, wurde er aggressiv: „Man hat mich nicht ernst genommen.“ Laut Richterin Elsner habe er deshalb gedroht, „alles hochzujagen und abzufackeln, sollte etwas passieren“. „Die Polizei muss das Krankenhaus vor Menschen schützen, die drohen, alles in die Luft zu jagen“, so die Richterin.

Fürsprecher hilft Angeklagtem

Da sich der Angeklagte allerdings vor Gericht entschuldigte und seine Wortwahl bereute, entschlossen sich Richterin und Staatsanwaltschaft, das Verfahren einzustellen. Zu diesem Entschluss beigetragen habe auch ein Schreiben des Angeklagten, so Richterin Elsner weiter. „Darin hat er alles zugegeben und sich entschuldigt.“ Dazu habe ihm ein Fürsprecher geraten. Zudem sei er bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten, so Elsner weiter.

Das Verfahren wurde gegen eine Geldauflage von 500 Euro in zwei Raten eingestellt. Die Summe fließt an die gemeinnützige Käthe Klemm Stiftung in Konstanz. Die Idee, die Geldauflage in zwei statt in drei Raten zu begleichen, kam vom Angeklagten selbst.