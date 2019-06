Pünktlich zum Abschluss des Geschäftsjahres fand die Hauptversammlung der Skizunft Stockach statt. Die Mitglieder kamen laut einer Pressemitteilung zusammen, um über vergangene und bevorstehende Events zu informieren und über die Neuwahlen des Vorstandes und der Ausschüsse abzustimmen.

Auf die Jugendarbeit kommt es an

Der Vorsitzende Gerd Stiefel führte durch den Abend und fand zum Auftakt der Veranstaltung lobende Worte für die dynamische Zusammenarbeit im Verein. Er betonte die relevante Kinder- und Jugendarbeit und hob in diesem Zusammenhang die besondere Unterstützung der Stadt hervor.

25 Jahre (von links): Bürgermeister Rainer Stolz wird von von Gerd Stiefel geehrt. | Bild: Skizunft Stockach

Nach den einführenden Worten folgten die Lageberichte der Fachbereichsleiter Michael Tieke (Skischule), Franz Wernet (Nordic-Sports), Sonja Meier-Reiser (Skigymnastik) und Katja Fritz (Nordic-Walking). Trotz teilweise schwieriger Wetterlage wurden in der vergangenen Saison zahlreiche Aktivitäten angeboten und wahrgenommen. Bereits jetzt wird fleißig geplant, um auch in dieser Saison ein umfassendes Programm anbieten zu können. Freudig aufgenommen wurden des Weiteren die erfolgreichen Konditionsverhandlungen bezüglich der Sennhütte Jahreshauptversammlung des Skizunft Stockach.

Elke Pressel wird Ehrenmitglied

Spannend wurde es bei den Neuwahlen des Vorstandes und der Ausschüsse. Die Ämter der Skischulleitung und des Kassierers wurden mit Josef Kümmel und Kerstin Schneider neu besetzt. Alle anderen Ämter wurden in ihrer jetzigen Besetzung bestätigt. An dieser Stelle bedankte sich der Verein bei Markus Pressel, Karola Hahn und Michael Tieke für ihr jahrelanges Engagement, nachdem diese von ihren Ämtern zurückgetreten sind. Ein besonderer Dank ging an Elke Pressel, die für ihren langjährigen Einsatz zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Verdiente Mitglieder ausgezeichnet (von links): der Ski-Zunft-Vorsitzende Gerd Stiefel, die geehrten Mitglieder Carola Hahn für ihr langes Engagement im Ehrenamt, Michael Tieke für sein mehrjähriges Engagement als Skischulleiter und Elke Pressel für mehr als 39 Jahre aktive Zugehörigkeit in der Stockacher Skizunft. | Bild: Skizunft Stockach

In diesem Jahr gratulierte die Vorstandschaft der Skizunft Stockach Ingrid Messmer (50 Jahre), Hiltrud und Christian Schweigl (25 Jahre) sowie Familie Stolz (25 Jahre) für ihre treue Vereinszugehörigkeit. Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz und Gerd Stiefel sprachen zum Schluss dankende Worte an die anwesenden Mitglieder und den Vorstand. Der Abend klang im gemütlichen Beisammensein in der Fortuna aus.