von Julian Singler und Matthias Güntert

Aktivisten haben am Montag die Zufahrt der Niederlassung der Rheinmetall Soldier Electronics GmbH blockiert. Friedlich und ohne Vorkommnisse, wie Bernd Wipper, Sprecher der gemeinschaftlichen Aktion von Lebenslaute und dem Verein Friedensregion Bodensee, betont: „Als offene Musik- und Aktionsgruppe bringen wir vorwiegend klassische Musik an Orten zum Klingen. Vor allem dort, wo es nicht erwartet wird, etwa auf Militärübungsplätzen und Abschiebeflughäfen, vor Atomfabriken und Raketendepots – oder eben hier, vor dem Rüstungsbetrieb Rheinmetall in Stockach„, sagt er.

Eine Botschaft gegen Krieg und Gewalt

Soll heißen: Die Mitglieder der Lebenslaute haben vor der Haupteinfahrt auf das Areal eine Art Konzert gegeben. Nicht ohne politische Botschaft: „Wir haben uns dort platziert und unseren Unmut musikalisch zum Ausdruck gebracht“, so Bernd Wipper weiter. Die Musik der Aktivisten sei eine Botschaft gegen Gewalt, Krieg und für ein gutes Miteinander.

Angemeldet sei die Aktion nicht gewesen, wie Bernd Wipper zugibt, „aber dann hätte sie auch an Wirkung verloren“. Aus diesem Grund kam es auch zu einem Polizeieinsatz. Laut einer Sprecherin des Präsidiums in Konstanz habe man sich vor Ort mit den 18 Teilnehmern darauf geeinigt, dass nach zwei Liedern Schluss sei: „Es lief alles friedlich ab. Um 6.30 Uhr teilte uns der Sicherheitsdienst mit, dass im Zufahrtsbereich mit Musik- und Sprechbeiträgen gegen Waffenexporte und für Frieden demonstriert wurde.“ Gegen 7.45 Uhr seien die Teilnehmer eigenständig gegangen. Auf den Initiator und Leiter der Demo kommt nun dennoch eine Anzeige der Staatsanwaltschaft zu.

Früh morgens haben sich die Aktivisten bereits vor dem Rheinmetall-Areal versammelt. | Bild: Frieder Fahrbach

Dass die Demo friedlich ablief, bestätigte auch Wolfgang Kammerlander, Geschäftsführer von Rheinmetall. „Als unsere Belegschaft erschien, waren die Demonstranten schon anwesend“, sagte er. Eines von zwei Zugangstoren sei durch sie blockiert gewesen, sodass die Angestellten von Rheinmetall eben zu Fuß gekommen seien.