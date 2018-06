von Anita Endres

Stockach-Mahlspüren im Tal – Was tun, wenn es auf einer Baustelle brennt? Die Feuerwehrabteilungen aus Seelfingen und Mahlspüren im Tal sowie aus Winterspüren haben diesen Fall zur Übungsannahme ihrer Hauptübung gemacht. Zu bekämpfen war ein Schmorbrand, entstanden beim Anbringen der Schweißbahn in einem sich im Bau befindlichen Einfamilienhaus in Mahlspüren. Zum Szenario gehörte, dass der Brand im Erdgeschoss ausgebrochen war, weswegen sich die Bauarbeiter im Obergeschoss nicht mehr aus dem Gebäude retten konnten. Zwei weitere Personen seien vom Balkon gesprungen und schwer verletzt in der Baugrube aufgefunden worden, so die Annahme.

Beide Abteilungen sind rasch vor Ort

Die Feuerwehrleute beider Abteilungen wurden über Funk und Sirene über den Einsatz informiert. Dadurch koordinierte Einsatzleiter Markus Schneider von der Abteilung Seelfingen/Mahlspüren in Abstimmung mit Jochen Keller, Abteilungsleiter Winterspüren, 20 Feuerwehrleute bei dieser Übung. Die Zeit bis zum Eintreffen der Abteilung Seelfingen betrug 4:29 Minuten, die Abteilung Winterspüren benötigte 5:43 Minuten, was sehr zufriedenstellende Fristen seien, so Abteilungskommandant Christian Gunnesch.

Atemschutzträger bringen Verletzte in Sicherheit

Im ersten Angriffstrupp betraten vier Atemschutzträger den verqualmten Rohbau, um die zwei vermissten Personen, gespielt von Moritz Endres und Nico Henninger, zu retten. Parallel dazu wurden von einem zweiten Trupp die beiden verletzten Personen, gespielt von Andrea Gunnesch und Lea Endres, gerettet. Dazu musste eine der verletzten Personen auf einer Trage von den Feuerwehrmännern Thomas Braun, Nico Walz und Nicolas Keller über steiles und unwegsames Gelände in Sicherheit gebracht werden. Stadtrat Jürgen Kragler, die Ortsvorsteher Herbert Rebstein und Olaf Patzke sowie interessierte Bürger und Anwohner verfolgten das Geschehen gespannt.

Stadtbrandmeister lobt die Feuerwehrleute

Zufrieden zeigte sich Uwe Hartmann, Stadtbrandmeister von Stockach, mit den Leistungen der Feuerwehrmänner und der einen Feuerwehrfrau, die an der Übung beteiligt waren. „Ein Rohbau ist ein schwieriges Übungsobjekt, aber diese Herausforderung wurde souverän von den Feuerwehrleuten gemeistert“, lobte Hartmann. Im Ernstfall komme die große Drehleiter aus Stockach zum Einsatz, um noch schneller vorgehen zu können. Der Stadtbrandmeister lobte: „Diese bestens vorbereitete Übung war geprägt von einer guten Kommunikation untereinander und mit der Leitstelle in Radolfzell, es hat alles gepasst.“

Insgesamt dauerte die Übung etwa eine Stunde. In der Nachbesprechung dankte Christian Gunnesch den Feuerwehrleuten für die Vorbereitung.

Mit dem neuen Fahrzeug wird vieles besser

Die Vorfreude auf das neue Feuerwehrfahrzeug kam in diesem Zusammenhang zur Sprache. Uwe Hartmann betonte, dass damit die Wehren wesentlich besser ausgerüstet sein werden, und verspricht sich wertvolle Zeitersparnis. „Das neue Fahrzeug bedeutet einen Quantensprung für die Abteilung Seelfingen/Mahlspüren, denn es besitzt unter anderem eine Wärmebildkamera und einen 1000-Liter-Wassertank“, sagte Uwe Hartmann.

Zur Feuerwehr Aktuell sind es 24 Feuerwehrmänner und 15 Personen in der Alterswehr der Abteilung Seelfingen/Mahlspüren i.T.. Im Aufbau befindet sich eine Jugendfeuerwehr für Jungs und Mädchen ab 10 Jahren. Abteilungskommandant ist Christian Gunnesch, Stellvertreter Markus Schneider. (res)

