von Reinhold Buhl

Nach einem fast zweistündigen Auszählungsmarathon standen die Listenplätze der 15 Kandidaten und Kandidatinnen fest: Die Freie Wählervereinigung (FWV) hat die Kandidaten für ihre Kommunalwahlliste nominiert. Die Nominierungssitzung verlangte den zahlreichen Anwesenden viel Geduld ab. Die Auszählung der geheimen Wahl zog sich sehr in die Länge, so dass Helmut Lempp, der erste Vorsitzende der FWV Stockach, erst nach fast drei Stunden zu seinem Schlusswort ansetzen konnte.

"Wir sind keine Partei, sondern eine Vereinigung"

Er bedankte sich bei den Kandidaten, die bereit sind, sich zur Kommunalwahl am 26. Mai aufstellen zu lassen. Lempp wies darauf hin, dass "wir keine Partei, sondern eine Vereinigung sind" und gab bekannt, dass er nach der Kommunalwahl, bei der er selbst nicht kandidiert, nach zehn Jahren seinen 1. Vorsitz abgeben werde.

Am 22. Juli soll in einer Mitgliederversammlung über eine neue Vorstandschaft abgestimmt werden. "Ich möchte mit den Neuwahlen der Vorstandschaft bis nach der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am 17. Juli warten, betonte Lempp.

Fraktionssprecher freut sich über viele Berufsgruppen

Auch der bisherige Fraktionssprecher der FWV, Wolf-Dieter Karle, der auf dem Listenplatz zwei antritt, freute sich über die volle Liste, auch wenn er betonte, dass für ihn die Qualität vor der Quantität komme. "Wir wollten möglichst Vertreter vieler verschiedener Berufsgruppen auf unsere Liste bringen, was uns auch gut gelungen ist", betonte er.

Dass Frauen-Power in die Fraktion der FWV einziehen wird, scheint sicher, denn auf dem ersten Listenplatz wird die einzige Frau, Anja Schmidt, antreten. "Natürlich ist ein vorderer Listenplatz nicht schlecht, aber letztendlich entscheidet der Wähler, wer in das Gremium gewählt wird", sagte Manfred Peter.

Acht sind zum ersten Mal dabei

Von den 15 Kandidaten treten acht zum ersten Mal an. Darunter der erst 26-jährige Florian Kempter, der bewusst nicht für eine Partei, sondern für eine Vereinigung antreten möchte. "Ich habe mich schon immer für Politik interessiert und ich möchte, falls ich gewählt werde, mitbestimmen, was in meiner Heimatstadt geschieht", erklärte Kempter.