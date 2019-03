von Reinhold Buhl

Nachdem der bisherige erste Vorsitzende, Thomas Bosch, aus persönlichen Gründen den Vorsitz im FDP-Ortsverband aufgab, waren die Liberalen aufgerufen, eine neue Vorstandschaft zu wählen, da außer Bosch auch die anderen Vorstandsmitglieder ihr Amt zur Verfügung stellten. Bosch, seit über 20 Jahren FDP-Mitglied, seit zehn Jahren im Stockacher Gemeinderat, war auch in den Jahren 2001 und 2006 FDP-Spitzenkandidat für den Landtag. Seinen jetzigen Rücktritt als Vorsitzender – er wird auch nicht wieder für den Gemeinderat kandidieren – begründete er mit einer "neuen Lebensplanung". Die neugewählte erste Vorsitzende Schiemer-Eberle dankte Bosch mit einem Genießer-Gutschein für seinen Einsatz für die "liberale Sache" und äußerte die Hoffnung, dass sie auch auf seine weitere Unterstützung zählen könne.

Der Fortbestand des FDP-Ortsverbands war fraglich

"Als ich gefragt wurde, ob ich für das Vorstandsamt zur Verfügung stünde, habe ich zuerst abgelehnt", erklärte die neugewählte erste Vorsitzende und frühere Schatzmeisterin der FDP. Doch als ihr klar wurde, dass eventuell die Existenz des Ortsverbandes auf dem Spiel stünde, habe sie sich zur Kandidatur entschlossen.

Aus Wahlwies, der liberalen Hochburg

Carolin Schiemer-Eberle, wohnhaft in Wahlwies, einer "liberalen Hochburg im Kreis Stockach", ist 51 Jahre alt, verheiratet, und betätigt sich beruflich als selbstständige Bilanzbuchhalterin. Als Hobby nennt sie Oldtimer, und so ist sie auch seit zwölf Jahren Kassiererin im Oldtimerclub MSC-Sernatingen in Ludwigshafen. "Als gebürtige Wahlwieserin bin ich an den politischen Entwicklungen und Geschehnissen vor Ort interessiert" begründet Schiemer-Eberle ihre Kandidatur und fährt fort mit dem Hinweis, dass sie dem FDP-Ortsverband Stockach wieder ein "stärkeres Gesicht" verschaffen möchte.

Ihre Rede beendete sie mit einem Zitat von John Davison Rockefeller, einem der legendärsten Unternehmer des 19. Jahrhunderts: "Mag sein, dass uns noch einige schwierige Tage bevorstehen, aber mit geballtem Willen werden wir die Herausforderungen meistern."