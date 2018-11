Was ist gerecht? Um diese Frage dreht sich die Debatte zur Erhöhung der Kinderbetreuungsbeträge in Stockach ab Januar. Die nachträgliche Debatte, um genau zu sein. Denn der Ratsbeschluss vom April blieb bis vor wenigen Woche ohne Widerspruch und Kritik. Die Eltern mit ein oder zwei Kindern kämpfen seither für gerechte Beiträge. Das Problem ist: Eltern und Stadt wollen eigentlich dasselbe, aber kommen nicht zusammen. Dem Rat ging es darum, große Familien zu entlasten. Allerdings steigen dadurch für kleinere Familien die Beiträge teilweise um mehr als 50 Prozent. Das finden die Betroffenen verständlicherweise alles andere als gerecht. Die Eltern wollen – und können – nicht plötzlich das Doppelte oder mehr für die Betreuung ausgeben. Sie wollen gerecht behandelt werden. Irgendwer habe immer das Nachsehen, sagen der Bürgermeister und mehrere Ratsmitglieder. Also auch, wenn es die Beitragserhöhungen nochmal überarbeitet oder sogar gekippt würden. Was ist also gerecht? Eigentlich gibt es keine allgemeingültige Antwort. Denn es stimmt: Es wird immer jemanden geben, der mehr zahlen muss.

Die Fragen bleiben wohl noch eine lange Zeit im Raum: Was ist gerecht? Für alle? Für die Mehrheit? Vielleicht erlauben die Zahlen, die nun erhoben werden, wenigstens eine Annäherung. Sie sollen zeigen, wie viele Stockacher Familien von Erhöhungen betroffen sind und wie viele von Entlastungen profitieren. Zumindest mit Stand des aktuellen Kindergartenjahrs. Denn Kinder wachsen und wechseln irgendwann von einer Betreuungsform in eine andere oder vom Kindergarten in die Schule. Aber eine neue Diskussion im kommenden Jahr auf Grundlage der aktuellen Zahlen kann eine gute Basis sein, doch nochmal über die Beiträge nachzudenken und zu sprechen. Dann zeigt sich, wie die Vor- und Nachteile tatsächlich verteilt sind. Der Gemeinderat sieht dann, ob er wirklich erreicht, was er wollte. Falls nicht, sollte er bei den Beiträgen nachbessern. Das wäre keine Schande. Das wäre den Familien gegenüber gerecht.

