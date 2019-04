Jetzt dürfen auch die Fünfklässler mitfeiern. Die sechste Schülerparty im Bürgerhaus Adler Post am Freitag, 5. April, von 17 bis 21.30 Uhr soll eine Feier für alle Schüler werden, gleich welche Schule sie besuchen. Eine Party von und für Schüler, wie das Organisationsteam im Rahmen eines Pressegespräches betonen. Laut dem Stadtjugendpfleger Frank Dei dürfen in diesem Jahr auch zum ersten Mal die Fünftklässler die Party besuchen. "Jeder ist eingeladen", freut sich Janine Seile, die die achte Klasse der Realschule besucht. Die Idee hinter dem Kooperationsprojekt des Schulverbundes Nellenburg, des Nellenburg-Gymnasiums, der Goldäckerschule und der Stockacher Stadtjugendpflege liege für die junge Mitorganisatorin auf der Hand: "Schüler wollen einfach auch einmal gemeinsam feiern."

Bei Justin Bieber wird gekreischt

Der Abend steht unter dem Motto United Youth Party. 30 freiwillige Helfer aus den mitmachenden Schulen werden für eine rauschende Party sorgen. Frank Dei rechnet mit rund 250 Besuchern. das wäre in etwa die Besucheranzahl der Vorjahre, so Dei weiter. Ihm sei wichtig, dass die Jugendlichen selbst planen können und nicht zu viel von den Erwachsenen vorgegeben bekommen: So erzählt Xenia Ryshenko, die in die siebte Klasse des Nellenburg-Gymnasiums geht, dass sie mit weiteren Mitschülern für die Cocktails verantwortlich ist – natürlich alkoholfrei. Die Verpflegung kommt von den Schülern der Werkrealschule. Auch bei der Musik durften alle Stockacher Schüler ihre Musikwünsche auf Listen eintragen, die in den Schulen aushingen. So entsteht auch musikalisch eine bunte Mischung und es wird garantiert, dass nur Lieblingshits gespielt werden. "So ist für jeden das passende dabei. Bei Justin Bieber werden wahrscheinlich alle anfangen zu kreischen", sagt Janine Seile.

"Die Schülerparty war vor Jahren ein Experiment, das super funktioniert hat", sagt Schulsozialarbeiterin Margerit Haas. Frank Dei kann dem nur beipflichten: Seit es die Schülerparty in Stockach gibt, sei es noch zu keinen nennenswerten Vorfällen gekommen. "Eltern können ihre Kinder problemlos zu uns schicken", so Dei. Da dieses Jahr zum ersten Mal die Fünftklässler dabei sind, wurde das Veranstaltungsende vorgezogen. Die sechste Schülerparty endet eine halbe Stunde früher als in den Vorjahren, um 21.30 Uhr.

Karten: Tickets, die alle samt One-Way-Tickets sind, gibt es an allen Stockacher Schulen und an der Abendkasse