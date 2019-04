Stockach vor 1 Stunde

Einbruch in Zahnarztpraxis – der siebte Einbruch am Osterwochenende im Raum Stockach

Unbekannte sind im Zeitraum von Karsamstag bis Dienstagvormittag in ein Wohn- und Praxisgebäude in der Straße "Am Rosenberg" eingebrochen. Er hängt mutmaßlich mit sechs weiteren an Ostern zusammen, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte.