von SK

Unbekannte Täter sind in ein Haus in Hindelwangen-Besetze eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie am Samstag zwischen 13 Uhr und 21 Uhr ein Fenster am Heizungsraum des Einfamilienhauses auf, um ins Innere zu gelangen. Danach durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen.

Die Täter stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 1000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an das Revier Stockach, Telefon (077 71) 93 91 0.