Stockach Einbrecher verschaffen sich gewaltsam Zugang und ziehen ohne Beute davon

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Mittwochvormittag bis Freitagvormittag in ein Wohngebäude in der Parkstraße in Ludwigshafen eingedrungen. Laut Pressemitteilung der Polizei versuchten die Einbrecher zunächst erfolglos, mit Steinen ein Fenster einzuwerfen. Anschließend zertrümmerten sie die Glasfüllung einer Tür und verschafften sich so Zugang zu dem Wohnhaus. Laut Polizei zogen die Einbrecher jedoch ohne Diebesgut davon. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen melden unter Telefon (0 77 73) 92 00 17.