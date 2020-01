Die Spielfreude der Jungen Philharmonie der Ukraine prickelte wie der Sekt in den Gläsern des wirtenden Eintracht-Chors: Beim großen Neujahrskonzert im Rahmen der Stockacher Meisterkonzert-Reihe haben die jungen Musiker ihre rund 450 festlich gekleideten Zuhörer unter der Leitung von Volodymir Syvokship mit Schwung ins Jahr 2020 geleitet.

Zum zweiten Mal in Jahresfolge dabei war als stimmschöne Sopransolistin die ukrainische Opernsängerin Liudmyla Ostash. „Alle Konzertbesucher auf der ganzen Tournee waren im vergangenen Jahr so sehr von dieser Sängerin begeistert, dass wir sie für dieses Jahr gleich wieder engagiert haben“, erläuterte Georg Mais von der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft im Rahmen seiner kurzweiligen Moderation.

Straußsche Silvesterknaller am Ende

„Das heutige Neujahrskonzert in der Jahnhalle ist nicht so Strauß-lastig wie anderswo“, sagte der Stockacher Josef Drexler über das mit Stücken von Komponisten wie Antonin Dvorak, Guiseppe Verdi, Giacomo Puccini und Jacques Offenbach abwechslungsreiche Programm. Die typischen Straußschen Silvesterknaller wie Tritsch-Tratsch-Polka und Radetzky-Marsch gab es am Ende.

„Ein schöner Start ins neue Jahr“, lautete später das Resümee vieler Konzertbesucher, die teils festlich und teils eher leger gekleidet in die Jahnhalle strömten. Mit charismatischer Ausstrahlung und ihrem wunderschönen, zum Mezzo tendierenden Sopran sang sich Liudmyla Ostash in die Herzen ihrer andächtig lauschenden Fangemeinde.

„Ich habe mich auf das tolle Publikum in Stockach gefreut.“ Liudmyla Ostash, Sängerin | Bild: Gabi Rieger

„Hui“ und „Oh“ wurde im Publikum geraunt, als die Sängerin nach der Pause in einem Traum aus Rot Bühnenpräsenz zeigte. „Ihre Stimme hat einen enormen Umfang“ sagte Karin Hasselkus, und ihre Freundin Ursula Rathgeb geriet über den „schönen Rahmen, sich gegenseitig das neue Jahr anzuwünschen“ ins Schwärmen.

Mit einem wunderschönen Geigensolo bezauberte die neue ukrainische Konzertmeisterin Kateryna Poterjaeva. | Bild: Gabi Rieger

Nach einem herausnehmend schönem Geigensolo der neuen ukrainischen Konzertmeisterin Kateryna Poterjaeva startete mit Offenbachs Orpheus der dramatisch gestaltete Abstieg in die Unterwelt. Heroische Züge trug Elgars berühmter Marsch „Pomp and Circumstance“: mal vom goldenen Blech zackig mit Tschinderassabum intoniert, und mal fließend charmant mit flirrenden Geigen.

Geigen jauchzen, Hörner frohlocken

Das Publikum in der Jahnhalle war begeistert. Getrieben von federnden Paukenschlägen begannen die Geigen zu jauchzen. Trompeten strahlten, Hörner frohlockten, und die Bogen der Celli tanzten beschwingt über die Saiten.

„Es ist erfrischend, wie sie spielen, und die Sängerin singt dermaßen berührend, dass ich vor Freude fast weinen muss“, sagte eine Dame aus dem Publikum. Hörnerklang durchleuchtete das transparente Miteinander vom Orchester bei Carl Maria Webers „Aufforderung zum Tanz“, der ein zu Herzen gehend klangschön singendes Cello-Solo vorausging.

Stockach-Wahlwies Spritziges Meisterkonzert auf den Spuren von Leopold Mozart Das könnte Sie auch interessieren

Der sich anmutig im Dreivierteltakt wiegenden Straußschen Walzerglückseligkeit folgte der obligate Radetzky-Marsch zum Takt mitklatschen. So gut geprobt wie das Repertoire der Jungen Philharmonie der Ukraine war vor Beifall und Zugaben auch ihr chorisch nahezu akzentfrei gerufenes „Gutes neues Jahr!“.