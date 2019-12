Von der Nachmittagsmusik bis zu den späten Abendstunden in herrlicher Beleuchtung – so schön war der Samstag auf dem Winterzauber in Stockach. Eine Bilderstory:

Bild: Claudia Ladwig Knecht Ruprecht (Hans Geiger) und der Nikolaus (Rudi Schwägerl) hatten allerhand zu tun. Im Vorfeld waren sie als Elektriker unterwegs, um die Buden zu verkabeln und die Beleuchtung zu koordinieren. Bild: Claudia Ladwig Schon am Nachmittag sorgten diese vier Bläser mit vorweihnachtlichen Weisen für festliche Stimmung. Bild: Claudia Ladwig Monika Hirling, Marc Mattes und Verena Hebe (von links) sind beim Narrengericht für den Narrennachwuchs zuständig. Folgerichtig fand man sie in der Kinderpunschhütte. Bild: Claudia Ladwig Helmut Schuster, Simone Meier, Monja Brandt und Anja Brandt (von links) waren als Laufnarr und Marketenderinnen für roten und weißen Glühwein zuständig. Weil sie vom letzten Jahr schon gute Erfahrungen hatten, lief es bei ihnen Hand in Hand. Bild: Claudia Ladwig Martin Bosch, Petra Meier-Hänert und Wolfgang Reuther (von links) boten Glühgin, Wein und Schnaps an. Sie freuten sich über die vielen Besucher des zweiten Stockacher Winterzaubers. Bild: Claudia Ladwig Bereits am späten Nachmittag war der Gustav-Hammer-Platz gut besucht. Überall sah man die roten Zipfelmützen, die Siegfried Endres verteilt hatte. Bild: Claudia Ladwig Auch die Fußballer des VfR Stockach waren wieder dabei: Andreas Schafhäutle, Patrick Arndt, Markus Schafhäutle und Jürgen Klein (von links) verkauften Brat- und Currywurst mit Pommes. Bild: Claudia Ladwig Im Gespräch über den blinkenden Weihnachtspullover des Wahlwieser Ortsvorstehers Udo Pelkner hatte Werner Gaiser (links) viel zu lachen. Bild: Claudia Ladwig Den Überredungskünsten von Siegfried Endres (rechts) konnten nicht viele Leute widerstehen. So trugen auch Kulturamtsleiter Stefan Keil, der stellvertretende Bürgermeister Werner Gaiser und der Wahlwieser Ortsvorsteher Udo Pelkner (von links) brav eine Nikolausmütze. Bild: Claudia Ladwig Mit Beginn der Dämmerung kamen immer mehr Menschen auf den Gustav-Hammer-Platz. Gegen 18 Uhr war er so voll, dass man sich nur mit Schieben vorwärts bewegen konnte. Überall standen Grüppchen, um sich zu unterhalten. Die Stimmung wurde überall gelobt. Bild: Claudia Ladwig Jutta Binder (links) trank mit den „Dancing Ladies“ des TV Zizenhausen einen Glühwein. Ute Binder, Birgit Matt-Fuchs, Astrid Schmid und Claudia Weber-Bastong (von links) kamen direkt von der Generalprobe für ihren Turnschau-Auftritt. Bild: Claudia Ladwig Die Alt-Stockacherinnen Isabelle Keller, Chiara Zimmermann und Tatjana Schädler (von links) hatten leckeren Glühwein im Angebot. Bild: Claudia Ladwig Die hübsch gestalteten Hütten aus Heudorf kamen mit ihren Lichterketten in der Dunkelheit wunderschön zur Geltung. Immer mehr Menschen kamen, um die schöne Atmosphäre auf dem Gustav-Hammer-Platz zu genießen. Bild: Claudia Ladwig Die aktiven Laufnarren Uwe, Bernd, Joachim, Michael und Clemens hatten mit ihren Blitzkuchi alle Hände voll zu tun. Die Sorte Kartoffel-Speck war neu und „lief“ hervorragend. Bild: Claudia Ladwig Emin Tule, Winfried Hänert und Daniel Wieser (von links) vom VfR Stockach brutzelten Bratkartoffeln mit Speck für die Besucher des zweiten Stockacher Winterzaubers.