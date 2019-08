von sk

Ein Lotto-Spieler aus Stockach hat bei der Ziehung am Mittwoch alles sechs Gewinnzahlen korrekt getippt, nämlich die 1, 13, 17, 22, 23 und 35. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei etwa eins zu 15,5

Millionen, wie Lotto Baden-Württemberg in einer Pressemeldung mittelt. Trotzdem haben bundesweit noch zwei weitere Spieler sechs Richtige geschafft, nämlich einer aus Mecklenburg-Vorpommern und einer aus Niedersachsen. Die Gewinnsumme wird daher geteilt: Jeder der drei Tipper kann sich nun über genau 290 890,50 Euro freuen.

Donaueschingen Mit 2,50 Euro zum doppelten Millionengewinn: Tipper aus Donaueschingen sahnt ab Das könnte Sie auch interessieren

Wer der Stockacher Gewinner ist, ist bei Lotto BW laut der Meldung allerdings noch nicht bekannt. „Der Tipper gab seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle im Stockacher Stadtgebiet ab“, heißt es in der Mitteilung. Um den Gewinn einzulösen, muss die Spielerin oder der Spieler nun die gültige Spielquittung bei einer Lotto-Annahmestelle in Baden-Württemberg, der Regionaldirektion in Stockach oder der Zentrale in Stuttgart vorlegen.

Übrigens hätte nur noch eine Kleinigkeit gefehlt, um den Jackpot zu knacken, nämlich die richtige Superzahl. In Baden-Württemberg habe es in diesem Jahr bereits 25 richtige Sechser gegeben, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Kreis Konstanz schaffte das zuletzt jemand aus der Nähe von Singen im November 2017, der mehr als 204 000 Euro gewann.