So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner. Beim internationalen Redner-Wettstreit in Wiesbaden gewann Mario Lovecchio aus Stockach kürzlich einen Excellence Award. Die vom erfolgreichen Autor und Vortragsredner Hermann Scherer ins Leben gerufene Veranstaltung gehört zu den weltweit größten Wettbewerben dieser Art. Sie fand zuvor in New York, München, Wien und Hamburg statt. Der Unternehmer und dreifache Familienvater Mario Lovecchio verrät, warum er Speaker wurde und was ihm die Teilnahme gebracht hat.

Jeder Tag bringt Erfahrung

Im letzten Jahr habe er Hermann Scherer bei einer Veranstaltung in München kennengelernt, erzählt Lovecchio. Danach sei ihm klar gewesen: „Ich möchte innerhalb eines Jahres auch auf einer großen Bühne stehen.“ Ein sehr sportliches Ziel. Beruflich hat er sich immer weiterentwickelt. „Man gewinnt mit jedem Tag an Erfahrung, wird besser und wächst weiter“, sagt er. Dass nicht immer alles glattgeht, sieht er als völlig normal an. Seine Erfahrungen gibt der Unternehmer in Coachings weiter. Reden vor Leuten ist also im Prinzip kein Problem für ihn.

Aber ein Speaker muss mehr können. Mario Lovecchio erklärt: „Ein Speaker begeistert über seine Reden und Geschichten.“ In Wiesbaden trafen zunächst 200 Speaker aus 16 Nationen und mit acht verschiedenen Sprachen aufeinander. Sie traten in einem sogenannten Silent Speaker Battle gegeneinander an. Mario Lovecchio beschreibt die Besonderheit: „Vier Redner stehen zeitgleich auf der Bühne. Jeder will das Publikum begeistern und in seinen Bann ziehen.“

Drei Minuten auf der Bühne

Die Herausforderungen sind groß: Die Redner haben nur drei Minuten Zeit, um ihre Rede auf den Punkt zu bringen und ihre Botschaft zu übermitteln. Die Zuhörer tragen Kopfhörer und können nur einem Redner zuhören. „Als Redner siehst du anhand von Farben am Kopfhörer, wer aus dem Publikum dir gerade zuhört“, sagt Lovecchio. Außerdem höre der Redner sich selbst nicht. Er weiß also nicht, was er sagt und wie er es sagt, ob die Dramaturgie so rüberkommt, wie er sich das vorstellt. Der Stockacher hat die meisten Zuhörer beeindruckt und sich so direkt für das Finale des Speaker Slams qualifiziert.

Insgesamt 69 Redner – ein neuer Rekord – schafften es ins Finale, das über sechs Stunden dauerte. Nun stand jeder Redner allein auf der Bühne, vor sich eine Fernsehkamera, ein großes Publikum und eine sehr strenge Jury. Darin saßen unter anderem Heinrich Kürzeder, Geschäftsführer einer bekannten Redner-Agentur, Diplom-Medienwissenschaftler Dirk Hildebrand und Jörg Rositzke, Geschäftsführer des lokalen Fernsehsenders Hamburg 1. Jeder Redner hatte exakt fünf Minuten zur Verfügung, um die Zuhörer mitzureißen und alles Wesentliche zu seinem Thema zu sagen.

Erfahrung für den Berufsalltag

Dann wurde das Mikrofon ausgeschaltet. Mario Lovecchio betont: „Man spricht komplett frei. Ein Speaker liest nie etwas ab.“ Sein Thema lautete: „Hinfallen erlaubt. Aufstehen auch!“ Mit seiner persönlichen Geschichte überzeugte er schließlich auch die Juroren und erhielt die begehrte Trophäe, den Excellence Award. Seine neuen Erfahrungen könne er gut im Berufsalltag einsetzen, sagt Mario Lovecchio. „Persönlichkeitsentwicklung ist ein großes Thema. Ich möchte Menschen begeistern und ihnen Impulse mitgeben, die sie im Leben voranbringen.“

Der Slam

Bei einem Poetry Slam treten verschiedene Künstlerinnen und Künstler mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an. Es ist also eine Art moderner Dichterwettstreit. Poetry Slammer dürfen für ihren Auftritt weder Requisiten noch Verkleidungen oder Musikinstrumente verwenden. Für jeden Beitrag gibt es ein festes Zeitlimit, meist fünf oder sechs Minuten. Den Autoren stehen damit nur ihre Körper und ihre eigenen Texte zur Verfügung, um mit ihren witzigen, nachdenklichen oder gereimten Beiträgen das Publikum zu begeistern. Die Werke von Poetry Slammern beschäftigen sich häufig mit Alltäglichem oder Erlebtem. Am Ende einer solchen Veranstaltung wird durch das Publikum ein Sieger bestimmt. Wichtiger als der sportliche Wettkampf sind aber das gesprochene Wort und die Kunst an sich. (wig)