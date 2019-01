Der Weg zur Wahrheit dauerte hier länger: Erst stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen einen 29-jährigen Eigeltinger wegen Körperverletzung ein und klagte einen 47-jährigen Singener an, in dessen Verhandlung der 29-Jährige Zeuge war. Dieser wurde freigesprochen und der ursprüngliche Verdächtige stand nun doch in Stockach vor dem Amtsgericht. Richterin Julia Elsner verurteilte ihn zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten sowie Schmerzensgeld.

Die Tat liegt bereits zwei Jahre zurück und das zurückliegende Verfahren gegen den 47-Jährigen fand vor einem Jahr statt. Dementsprechend fiel bei dem 29-jährigen Angeklagten wiederholt die Bemerkung: "Ich kann mich kaum erinnern." Damals hatte es bei einer Fasnachtsveranstaltung in Wahlwies eine Schlägerei gegeben, bei der gegen 3.40 Uhr morgens zwei Männer gebrochene Nasen davon trugen.

Angeklagter legt Teilgeständnis ab

Die Identität des Angreifers war bis zur Verhandlung gegen den 29-Jährigen nicht ganz sicher. Der Eigeltinger legte allerdings ein Teilgeständnis ab. Er gab zu, einen 26-Jährigen aus einer Bodanrück-Gemeinde und einen 21-Jährigen aus Allensbach geschlagen zu haben. Er beschrieb es jedoch im Gerichtssaal als eine Art Unfall, weil ihm jemand die Jacke über den Kopf gezogen habe und er die beiden Opfer in der Folge versehentlich verletzt habe.

Der 29-Jährige war in jener Nacht bereits im Festzelt in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen, ehe es zu dem Vorfall mit den gebrochenen Nasen im Freien beim Essensstand kam. Das gab er direkt zu, schilderte Letzteres allerdings so, dass er einen Streit schlichten wollte: "Ich wollte keinen Stress. Mir hat jemand die Jacke über den Kopf gezogen und ich habe mich gedreht und dabei Leute getroffen."

Teil der erzählten Geschichte falsch

Im Lauf der Verhandlung zeigte sich jedoch, dass es kein Unfall war. Vor allem die Aussage einer Frau, die damals hinter der Theke eines Essensstandes bedient hatte, machte dies klar. Sie war außer der Polizei die einzige komplett Unbeteiligte, da alle anderen in verschiedenen Zusammensetzungen gemeinsam unterwegs gewesen waren.

Aber auch die beiden Geschädigten sagten aus, dass sie einfach nur beim Essensstand gewesen seien, als sie plötzlich ohne Vorwarnung angegriffen worden seien. "Ich habe Streit gehört, mich umgedreht und schon hatte ich eine Faust im Gesicht", sagte der 26-Jährige, der heute noch bleibende Schäden im Gesicht hat. Zum Täter konnte er allerdings nichts sagen. Er sei dann direkt versorgt und mit einer gebrochenen Nase ins Krankenhaus gebracht worden.

Ähnlich war es auch bei einem 21-Jährigen aus Allensbach: "Da war Geschrei, ich habe mich umgedreht und lag auch schon am Boden." Er war sich recht sicher, dass der Angeklagte der Täter war und ein anderer noch zugetreten habe, als er am Boden lag.

Ex-Angeklagter ist dieses Mal Zeuge

Ein 47-Jähriger aus Singen, der zwischenzeitlich als Täter angeklagt und freigesprochen worden war, saß nun als Zeuge im Gerichtssaal. Er und der 29-Jährige waren gemeinsam unterwegs gewesen. Der Singener erzählte aber, er sei ein Stück vom Geschehen entfernt gewesen. Die Richterin wies ihn deshalb und weil er sagte, er könne sich nicht richtig erinnern, darauf hin, dass er den Angeklagten nicht schützen solle. Es sei nicht glaubwürdig, wenn er bestimmte Dinge schildern könne, andere aber nicht.

Ein Mann, der unter den Begleitern des Angeklagten und als Zeuge geladen war, blieb der Verhandlung ohne Entschuldigung fern und war telefonisch nicht erreichbar. Deshalb belegte die Richterin ihn mit einem Ordnungsgeld von 200 Euro plus den entstandenen Kosten. Durch Zeugenaussagen stellte sich noch heraus, dass der unentschuldigte Zeuge offenbar unabhängig vom Angeklagten auf eines der Opfer eingetreten hatte.

Plädoyers wollen unterschiedliche Strafen

Die Staatsanwältin sprach sich in ihrem Plädoyer für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung unter Einbeziehung eines früheren Urteils aus. Zudem forderte sie Schmerzensgeld: 1800 Euro für den 26-Jährigen und 1200 Euro für den 21-Jährigen. Der Verteidiger plädierte auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Der 29-Jährige bekam schließlich eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung. Zwei vorherige Urteile – eins aus Miesbach und eins aus Stockach – sind darin zu einer Gesamtstrafe einbezogen. Der Mann muss zudem das geforderte Schmerzensgeld in Raten bezahlen.

Die Richterin sah seine Schuld als eindeutig erwiesen an: "Ich gehe davon aus, dass der Angeklagte die Schläge versetzt hat. Dass es einen anderen Schläger gab, konnte nicht festgestellt werden." Es sei jedoch nicht davon auszugehen, dass er und der andere Mann, der Tritte versetzt hatte, zusammengearbeitet hätten.

Was zu Gunsten des Angeklagten ging

Die Richterin rechnete dem 29-Jährigen sein Teilgeständnis und dass er zum Tatzeitpunkt keine Vorstrafen hatte, positiv an: "Der Angeklagte hat hier erheblich die Beweisaufnahme erleichtert." Es sei im Ermittlungsverfahren nicht einfach gewesen, festzustellen, wer was gemacht habe. Dass der 29-Jährige die Geschichte von der Jacke über dem Kopf erzählt hatte, sah Julia Elsner als Schutzbehauptung an. Denn die Zeugen hatten nichts von einer Jacke oder Mütze erwähnt. Die Richterin hielt auch ihm zugute, dass er seine Schulden gut im Griff, einen festen Job und ein stabiles Familienumfeld habe: "Das spricht für eine Bewährung."

Zu seinen Lasten ging, dass es keinen nachvollziehbaren Anlass für die Schläge gab. "Zwei gebrochene Nasen an einem Abend zeigen ein hohes Aggressionspotenzial", sagte Julia Elsner. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.