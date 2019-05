von Susanne Schön

Zwei neue Bauvorhaben, keine Leerstände und keine Mietrückstände: Das waren die Eckpunkte bei der Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Stockach. Der geschäftsführende Vorstand Roland Mathis nannte das vergangene Jahr „ein Jahr der Konsolidierung„. Zusammen mit seiner Assistentin Tina Duttle sei es dem Vorstand gelungen ,die Verwaltungsabläufe zu optimieren und so die Kosten hierfür zu senken. Zudem seien an drei Häusern energetische Sanierungen abgeschlossen worden. Dies führe unter anderem dazu, dass die Heizkosten für die Mieter sinken würden. Die gestiegenen Mieten von 5,54 Euro pro Quadratmeter im Altbau und 6,07 Euro gesamt mit Neubauten würden reinvestiert werden.

Bei den Sanierungsarbeiten sei auch überprüft worden, ob der Zugang zu den Wohneinheiten barrierefrei gestaltet werden könne. Doch dies sei leider für Altbauten im Bestand nicht möglich, erklärte Mathis. Darum sollen für ältere Mieter für 2,2 Millionen Euro barrierefreie Wohnungen in der Robert-Koch-Straße 1 entstehen. Mathis bedauerte, dass man in der Vergangenheit langjährige Mieter verloren habe, weil der Zugang zu ihren Wohnungen zu beschwerlich geworden war. Er betonte, dass das Angebot eines Umzugs freiwillig sei. Zeitversetzt sollen weitere 19 Wohnungen für 3,1 Millionen Euro im Galgenäcker 22 entstehen.

Mitgliederversammlung genehmigt den Jahresabschluss 2018

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Berthold Restle, stellte den Bericht der gesetzlichen Prüfung des Jahres 2017 zur Abstimmung. Die Wirtschaftsprüfer hatten keine Einwände und bestätigten der Baugenossenschaft Stockach, dass sie „gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung“ bei der Verwaltung des eigenen Miethausbestandes ebenso leiste wie bei der fremder Wohnungen. Dies werde sich auch in Zukunft so fortsetzen, war den Berichten bei der Mitgliederversammlung zu entnehmen. Darum wurden der Jahresabschluss 2018 ebenso genehmigt wie die Verwendung des Bilanzgewinnes mit zwei Prozent an alle Dividendenberechtigte und die Entlastung und Wiederwahl von Aufsichtsratsmitglied Heike Moll.

Erfreulich ist für die Baugenossenschaft, dass es bei den 145 Wohnungen keine Leerstände und auch keine Mietrückstände gibt. Verlässlichen Mietern, die sorgsam mit ihren Wohnungen umgehen, stehen Genossenschafter gegenüber, die sich ihrer Verantwortung für bezahlbaren Wohnraum bewusst sind. Roland Mathis meinte: „Unsere Mitglieder haben regionalen Bezug, es sind keine Investoren, sondern Unterstützer! Sie tun mit ihrer Einlage etwas Gutes, das wir mit unserer Dividende versüßen.“

Nachfrage nach Wohnraum wird weiter steigen

Durch die Ansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben in Stockach werde die Nachfrage nach Wohnraum weiter steigen, zumal sich die Bevölkerung im Landkreis Konstanz erhöht habe. „Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist nach wie vor ungebrochen“, erklärte Mathis. Zwar stiegen durch gute Auslastung des Baugewerbes die Preise, doch sorge das genossenschaftliche Modell auch in Zukunft dafür, dass Menschen aus allen Einkommensschichten, allen Staatsangehörigkeiten und Religionen eine Wohnung in Stockach fänden. „Auch kinderreiche Familien und Flüchtlinge haben bei uns die Chance auf eine Wohnung“, so Mathis. Dabei spiele auch die Dienstleistung der Baugenossenschaft eine immer größere Rolle. Sie baue schon lange nicht mehr nur Wohnungen.