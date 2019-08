Die Koffer sind noch nicht gepackt, aber langsam steigt die Nervosität: Denn für die 18-jährige Maria Bruggaier aus Stockach wird es in wenigen Tagen ernst. Am Montag, 2. September, wird sie zusammen mit 13 weiteren jungen Menschen das Flugzeug nach Namibia besteigen. Aber nicht zum Urlaub machen. Nicht zum Erholen. Nicht, um sich auf eine Safari zu begeben. Sie wird für ein Jahr ihren Bundesfreiwilligendienst beim Deutschen Roten Kreuz in Afrika absolvieren. „Ich mache hier keine Ferien“, betont sie.

Für die Abiturientin des Nellenburg-Gymnasiums stand bereits seit Anfang des Jahres fest: Sie will ins Ausland, um fremde Kulturen zu studieren, um Land und Leute kennenzulernen und natürlich um vor Ort zu helfen. Gemeinsam mit weiteren Bufdis, dies ist die Kurzform für die Bundesfreiwilligen, gilt es jungen Afrikanern Englisch und Deutsch beizubringen. Sie wird in Kindergärten oder in Kinderheimen mitarbeiten, oder einen Kids-Club, eine Art Jugendtreff, auf die Beine stellen. Oder einfach nur ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der jungen Einheimischen zu haben – vergleichbar mit dem mobilen Sozialdienst in Deuschland.

Das echte Namibia kennenlernen

Dafür zieht es Maria Bruggaier in das kleine Örtchen Uutapi, das ganz im Norden Namibias liegt. Die selbstbewusste Stockacherin hat sich bewusst für die kleine Ortschaft entschieden: „Ich wollte mich nicht von den Einheimischen abheben. Ich wohne mitten im Dorf und muss zu meiner Unterbringung erst einmal drei Kilometer zu Fuß laufen.“ Diese wird sie sich mit einem weiteren Bufdi teilen. „Das soll die Eingewöhnung erleichtern“, sagt sie. Ein abgegrenzter Bereich wie in einer Gated-Community, einer mit einer Mauer abgeschirmten und von einer Sicherheitsfirma bewachten Wohnanlage, würde ihr nicht das echte und ungeschminkte Leben der Menschen in Namibia zeigen.

Maria will Medizin studieren

Junge Menschen nutzen die Möglichkeit des Freiwilligendienstes häufig zur beruflichen oder studienbedingten Orientierung. Diese braucht Maria Bruggaier nicht. Für sie steht fest: „Ich möchte Medizin studieren.“ Sie interessiere sich auch privat für medizinische Dinge und sei so auf das Angebot des DRK aufmerksam geworden.

Sie musste sich für ihren Dienst beim DRK ganz normal bewerben. „So richtig mit Anschreiben, Motivation und Lebenslauf“, sagt Maria Bruggaier. In einem Auswahlseminar in Münster kamen die zukünftigen Bufdis erstmals zusammen. Das DRK entschied im Anschluss, in welchem Land sie ihren Freiwilligendienst absolvieren werde. Jeder Bewerber konnte im Vorfeld aber eine Prioritätenlisten aufstellen. Namibia stand bei Maria Bruggaier ganz oben. „Ich wollte dort hin. Uganda hat mich auch interessiert, aber dort war mir die politische Lage zu unsicher.“

Hoher Eigenanteil bei den Kosten

75 Prozent der Kosten für den Aufenthalt, die Flug und Unterbringung umfassen, werden vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bezuschusst. Den Rest müssen die Bufdis selbst aufbringen. Und das stellt auch Maria Bruggaier vor eine große Herausforderung. Sie habe viel gespart und in ihrer Freizeit gearbeitet, um sich den Bundesfreiwilligendienst zu finanzieren. Es würde auch die Möglichkeit bestehen, das Kindergeld für ein Jahr zu spenden, sagt sie. „Es ist allerdings nicht so einfach zu verstehen, dass man selbst so viel zahlen soll, obwohl man eigentlich nur helfen möchte und dort einer geregelten Arbeit nachgeht“, kritisiert die 18-jährige Stockacherin.

Das Zurückkommen ist schwieriger

Mit ehemaligen Bufdis habe sie sich schon ausgetauscht, um sich auf ihren Aufenthalt vorzubreiten. Die Stockacherin ist Realistin und gibt unumwunden zu, dass sie mit einer gehörigen Portion Respekt, aber ohne Angst, aufbrechen werde. Auch den vielzitierten Kulturschock blendet sie hierbei nicht aus. „Er wird auch mich treffen“, sagt Maria Bruggaier. Aber dies gehöre dazu, wenn man das echte, ungeschminkte und lebensnahe Namibia kennenlernen wolle. „Viele Bufdis sagen aber, dass das Zurückkommen schwieriger ist als das Ankommen.“

Ein Land, viele Sprachen

In Namibia gibt es laut Maria Bruggaier drei Amtssprachen: Englisch, Deutsch und Afrikaans. In ihrem Dorf werde Oshiwambu gesprochen. Sie spreche diesen Dialekt noch nicht. „Es gibt leider auch keine Übersetzungsapp dazu“, gibt sie schmunzelnd zu. Doch mit Englisch komme man sehr weit. Und wenn sie zurückkehre, werde sie sich auch in Oshivambo verständigen können, verspricht sie. Doch zuerst geht es ans Koffer packen. Feste Schuhe müssen sicher dazu, auch um sich vor Schlangen zu schützen. Und um den langen Fußmarsch ins Dorf Uutapi täglich zu meistern, denn auf Komfort will Maria Bruggaier verzichten. Einzig mehrere Flaschen Sonnencreme nimmt sie von Deutschland aus mit. Denn die afrikanische Sonne wird heiß werden.