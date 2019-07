Voll im Gange und eines der größten Bauvorhaben der Stadt: Der Abriss sowie Neu- und Umbau der Grundschule in der Tuttlinger Straße. Schon seit einigen Jahren auf der Agenda, wurde das Projekt lange zurückgestellt – aus verschiedensten Gründen. Nun aber kommt zunehmend Bewegung in die Maßnahme.

„Zunächst musste geklärt werden, ob das Gebäude zwei komplett abgerissen oder lediglich saniert werden muss. Danach ging es darum, ob der Zwischenbau und das Gebäude drei abgerissen werden können“, erklärt Manfred Raff vom Stadtbauamt auf SÜDKURIER-Anfrage. Bei diesen Vorhaben sei die Zustimmung des Kultusministeriums notwendig gewesen. Generell gelte immer der Grundsatz: Sanieren hat Vorrang. Wenn das nicht möglich sei und größere Mängel bestünden, müsse abgerissen werden.

Einige Baumaßnahmen auf dem Plan

Während Gebäude eins mit Grundsteinlegung am 1. Juli 1899, auch als Jahrhundertbau bezeichnet, bereits seit Herbst 2013 saniert ist, wird aktuell Gebäude zwei aus den 1930er-Jahren grunderneuert. „In den Sommerferien werden Erdarbeiten vorgenommen. Darüber hinaus bekommt das Gebäude aber beispielsweise nicht nur neue Fenster, sondern wird komplett saniert“, erklärt Manfred Raff. Laut dem Sachgebietsleiter Hochbau und Gebäudeunterhaltung fallen dabei Kosten in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro an. Die Arbeiten an Haus zwei sollen ihm zufolge im Dezember 2020 abgeschlossen sein.

Bild: Singler, Julian

„Sobald das erledigt ist, wird mit dem Abriss des Zwischenbaus begonnen“, erläutert Raff. An derselben Stelle soll in der Folge für rund 2,4 Millionen Euro ein behindertengerechter Neubau entstehen, der laut Plan im September 2022 errichtet sein soll. Wenn alles fertig ist, so Manfred Raff, könne schließlich Gebäude drei abgerissen werden. Was mit der frei werdenden Fläche passieren wird, muss noch beschlossen werden. Frank Sauer, Rektor der Grundschule, erwähnt in diesem Zusammenhang den Neubau der Hägerweghalle. Es gebe die Überlegung, an dieser Stelle ein neues und modernes Gebäude zu bauen. Die bestehende Halle könnte dann aufgelöst werden.

Manfred Raff vom Stadtbauamt (links) und Rektor Frank Sauer sind wegen des Bauvorhabens an der Grundschule im stetigen Austausch. | Bild: Singler, Julian

Für Frank Sauer sind die Baumaßnahmen in der Tuttlinger Straße zwar „ein Gewinn“, allerdings würden sie auch sehr viel Unruhe mit sich bringen. Seit Sommer 2015 ist Sauer Rektor an der Grundschule. „So lange sind wir noch gar nicht in Gebäude eins. Als die Sanierungsarbeiten hier abgeschlossen waren, bezogen wir unter anderem das Lehrerzimmer und richteten es neu ein“, erinnert er sich. Weil die Arbeiten auf dem Gelände auch während des Schulbetriebs umgesetzt werden, ist die Umgestaltung für Frank Sauer „eine Operation am offenen Herzen“. „Es ist immer Bewegung, nun also auch in ruhigen Zeiten“, sagt er.

Schule darf Vorschläge einbringen

Auch wenn die Stadt als Schulträger für die Neugestaltung der Fläche zuständig ist, bringt die Grundschule manch einen Vorschlag ein – was auch gewünscht ist. Dafür wurden ihre Vertreter laut Rektor Frank Sauer zu einem Treffen mit dem Bürgermeister und der Bauleitung eingeladen. Der Schulleiter berichtet: „Gerade in Sachen Verwaltung und Lehrerzimmer haben wir uns eingebracht. Soweit möglich, werden unsere Wünsche umgesetzt. Allerdings muss es ja auch Sanitärräume und eine gewisse Anzahl an Klassenzimmern geben.“ Bei den Räumlichkeiten für die Lehrer sei es den Schulverantwortlichen wichtig, eine Trennung zwischen Arbeitsbereich und Ruhebereich zu schaffen, so Frank Sauer. Weil das Lehrerzimmer bei den Kollegen gut ankomme und die Einrichtung neuwertig sei, solle dieser Raum nahezu gleich bleiben.